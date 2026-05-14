La selección femenina jugará en La Laguna un triangular de cara al Mundobasket

Archivo - Las jugadores de la selección femenina de baloncesto celebran su medalla de bronce en el Mundial de 2018 celebrado en Tenerife - FEB - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto jugará este verano en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, de la localidad tinerfeña de La Laguna, un tringular ante Bélgica, actual campeona de Europa, y Nigeria, de cara a preparar el Mundial que acogerá Berlín en septiembre.

Según confirmó este jueves la Federación Española de Baloncesto, la actual subcampeona de Europa se enfrentará a estos dos rivales entre el 21 (Nigeria) y el 23 de agosto (Bélgica), en lo que será su retorno a la isla, donde ganó el bronce mundialista en 2018, aunque ya jugó en el mismo escenario en noviembre de 2023 ante Austria en un partido de clasificación para el Eurobasket de 2025 y en el que se impuso por 75-34.

Este regreso se produce gracias al acuerdo entre la FEB y el Área de Turismo Cabildo Insular Tenerife y su Servicio Deportes, "reforzando así la apuesta de la isla por seguir acogiendo grandes eventos deportivos internacionales y acompañando una vez más a 'La Familia'"

Tenerife, donde la selección masculina jugó el pasado mes de noviembre una de sus 'ventanas' de clasificación para la Copa del Mundo de 2027, también en el Santiago Martín, acogerá las sesiones de entrenamiento del equipo que entrena Miguel Méndez durante los días previos al torneo.

"Tenerife forma parte de la historia de esta selección y siempre es una alegría volver a una isla donde nos hemos sentido tan queridos y acompañados. Guardamos un recuerdo muy especial de aquel bronce conseguido en el Mundial de 2018 y regresar ahora, ocho años después, en el camino hacia una nueva Copa del Mundo, tiene un significado muy emotivo para todos", remarcó Elisa Aguilar, presidenta de la FEB.

La dirigente recordó que para el organismo "es muy importante seguir llevando a 'La Familia' a lugares que viven el baloncesto con tanta pasión como Tenerife". "Sabemos que el Santiago Martín volverá a responder y que la afición tinerfeña estará una vez más al lado del equipo en un verano lleno de ilusión, ambición y nuevos retos para esta generación", subrayó.

"Quiero poner en valor el compromiso del Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y su Servicio de Deportes por seguir apostando por el baloncesto femenino y por 'La Familia'. Para nosotros es muy importante contar con aliados que entienden el deporte como una herramienta de promoción, inspiración y unión, y Tenerife siempre ha demostrado estar a la altura de las grandes citas internacionales", sentenció Aguilar.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, recalcó que para la isla "es un orgullo volver a recibir a 'La Familia' en un momento tan especial de su preparación hacia la Copa del Mundo de Berlín". "La isla mantiene un vínculo muy estrecho con la selección femenina desde aquel inolvidable Mundial de 2018 y este torneo internacional refuerza nuestra apuesta por seguir siendo sede de grandes acontecimientos deportivos de proyección internacional", remarcó.

"Eventos como este, no sólo consolidan a Tenerife como un destino de referencia para el turismo deportivo, sino que también generan un importante impacto económico, promocional y social para la isla. Acoger a selecciones de primer nivel proyecta su imagen ante millones de aficionados y demuestra nuestra capacidad organizativa para albergar competiciones de máximo nivel. Estamos convencidos de que la afición volverá a responder y que el Santiago Martín vivirá un gran ambiente acompañando una vez más a 'La Familia' en su camino hacia una nueva cita mundialista", añadió.

Además, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, también incidió en que "para Tenerife es una satisfacción seguir vinculada a eventos deportivos de primer nivel internacional que proyectan la imagen de la isla en mercados estratégicos y refuerzan su posicionamiento como destino de turismo deportivo durante todo el año".

"Volver a recibir a la selección femenina tiene un significado muy especial para la isla por los recuerdos y emociones que nos dejó el Mundial de 2018 y por los valores de esfuerzo, inspiración y cercanía que transmite 'La Familia'", confesó.

Finalmente, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, celebró que la isla vuelva a convertirse "en punto de encuentro del mejor baloncesto femenino internacional". "Eso nos llena de orgullo, ya que mantenemos una conexión muy especial con la selección femenina, construida a través de grandes momentos deportivos y emocionales que han convertido a la isla en un auténtico talismán", expresó.

"Que la selección regrese a nuestra tierra en su camino hacia la Copa del Mundo de Berlín supone una magnífica noticia para el deporte tinerfeño y para toda nuestra cantera, ya que miles niños tendrán la oportunidad de ver de cerca a sus referentes, entre las que estará la tinerfeña Elena Buenavida, un ejemplo del enorme talento que sigue creciendo en nuestra isla", sentenció.