La selección masculina arrolla a Bosnia en su cuarto partido del Europeo de Baloncesto en Silla

La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas mantuvo este lunes su pleno de triunfos en la fase de grupos del Campeonato de Europa que se está disputando en Sarajevo después de sumar su cuarta victoria al arrollar por 99-39 a la anfitriona Bosnia-Herzegovina.

La actual subcampeona continental no dio opciones a su rival y ahora tratará de sellar el primer puesto del Grupo A en su último duelo ante Alemania, que también lo ha ganado todo y mostrando un poderoso baloncesto ofensivo, en lo que será una revancha por la eliminación en los cuartos de final de los Juegos Paralímpicos de París de 2024.

El equipo que dirige Abraham Carrión fue muy superior desde el salto inicial y no tardó demasiado en encarrilar la victoria, con un parcial ya demoledor de 30-6 en el primer cuarto y de 51-16 al descanso. El seleccionador aprovechó la ocasión para repartir minutos con Óscar Onrubia y Pablo Poyato como los más usados con 30 minutos y con Ignacio 'Pincho' Ortega como el máximo anotador con 15 puntos.