Las selecciones españolas disfrutan de un día victorioso en el Europeo de Baloncesto en Silla

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas saborearon un feliz domingo al sumar ambas victorias ante Polonia (54-79) y Francia (62-24), respectivamente, en la tercera jornada del Campeonato de Europa que se está disputando en Sarajevo.

El combinado que dirige Abraham Carrión ya está en los cuartos de final del torneo después de mantener su pleno de triunfos y conseguir el tercero en su grupo al deshacerse de Polonia con claridad por 54-79 en un partido donde fue de menos a más y liderado por un gran Manu Lorenzo, autor de 27 puntos y 8 rebotes.

España se vio sorprendida de inicio por su rival, que dominó el primer periodo (19-16), pero apretó para conseguir un contundente parcial de 2-18 que rompió el encuentro a su favor (23-38) y le permitió llegar al descanso con una buena renta (25-40). En la reanudación, los españoles continuaron aplicados en defensa y sólo permitieron nueve puntos para dejar sentenciado el choque a falta de los diez últimos minutos (34-61). Este lunes, la actual subcampeona continental se medirá a la anfitriona Bosnia-Herzegovina.

Por su parte, la selección femenina estrenó su casillero de victorias en este Europeo y se aseguró prácticamente un billete para las semifinales y, al menos la repesca para jugar el Mundial del año que viene en Canadá, al imponerse con contundencia a Francia por 62-24, liderada por Beatriz Zudaire, que firmó 26 puntos.

Después de dos claras derrotas que entraban dentro de las probabilidades ante las dos favoritas, Gran Bretaña y Países Bajos, el combinado que entrena Víctor Ramos sumó su primer alegría en un choque que dominó ya con claridad desde los primeros diez minutos (22-6). Este lunes las españolas descansarán y el martes tendrán un choque clave contra Alemania para definir si acaban terceras o cuartas.