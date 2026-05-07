La selección masculina comenzará a preparar con 10 jugadores la defensa del título mundial de 3x3

Archivo - La selección española de baloncesto 3x3 durante el Mundial 2025 - FEB - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina comenzará a preparar la defensa de su título mundial de la modalidad de 3x3 con un total de diez jugadores, tres de ellos en el equipo que hizo historia el año pasado, que acudirán a una concentración del 11 al 14 de mayo en L'Alqueria del Basket en Valencia.

Según informó este jueves la Federación Española de Baloncesto (FEB), esta convocatoria está liderada por Iván Aurrecoechea y Carlos Martínez (Valencia Basket 3x3), y Diego de Blas (Fuengirola 3x3), que junto con Guim Expósito ganaron el oro el pasado en Mongolia.

Junto a ellos han sido citados José Antonio Blázquez (Fuengirola 3x3) Gabriel Gil y Ramón Vila (Barcelona 3x3/Pando Mataró/Grupo Ureta Tizona Burgos), Jordi Juanola y Jaume Zanca (Barcelona 3x3/Pando Mataró), Isaac Mayo (Fuengirola 3x3) y Fallou Niang (Lausanne 3x3/Fibwi Mallorca Basquet Palma).

Seis de estos diez jugadores seleccionados se encuentran en el Top 100 del ranking FIBA, una clasificación que tiene a España en la octava posición en el apartado de Federaciones Nacionales con 6.5 millones de puntos.

El cuerpo técnico estará compuesto por Pedro Meléndez como seleccionador; Raúl Fernández como entrenador; Felipe Barrera como fisio; Miguel Ángel López Andrades como médico y Kavi Rupchand como delegado.

Tras esta primera concentración en las instalaciones del Valencia Basket, los jugadores se volverán a concentrar el 25 de mayo antes de viajar el día 30 a Varsovia, escenario de la Copa del Mundo del 1 al 7 de junio y donde la actual campeona estará encuadrada en el Grupo A junto a Serbia, Austria, Australia y Madagascar.