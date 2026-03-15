La selección masculina conquista la medalla de plata en la Copa de Campeones de 3x3

Archivo - Diego de Blas durante la final ante Estados Unidos de la Copa de Campeones 2026 de 3x3 - FIBA - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de 3x3 conquistó este domingo la medalla de plata en la Copa de Campeones, torneo que reunió desde el viernes en Bangkok a los mejores combinados nacionales de esta modalidad del baloncesto, mientras que la femenina no pudo pasar de la fase de grupos.

El equipo formado por Carlos Martínez, Diego de Blas, Guim Expósito e Iván Aurrecoechea, actual campeón del mundo, estuvo cerca de sumar otro gran éxito después de un torneo donde estaba prácticamente eliminado en la fase de grupos hasta que apareció un resultado con el que no contaban.

Así, tras perder en su estreno del viernes ante Lituania por 18-14, los españoles superaron el sábado a la anfitriona Tailandia (21-3), pero volvieron a encajar una derrota ante Serbia (21-17) que les dejaba a expensas de que el combinado tailandés ganase al lituano, lo que finalmente se dio y con el resultado necesario (21-16) para pasar a las semifinales junto a los serbios.

En la penúltima ronda, los campeones del mundo volvieron a mostrar su nivel para batir a los Países Bajos (20-15) y meterse en la final ante los Estados Unidos. Los americanos fueron mejores en la pelea por el oro en un choque donde España siempre fue por detrás en el marcador, pero en el que tuvo opciones hasta falta de 2:30 (15-13). Tres canastas rivales sin respuesta le dejaron con la plata.

Por su parte, la selección femenina formada por las subcampeonas olímpicas Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilion no pudo pasar de la fase de grupos. Tras ganar claramente a Tailandia (21-7), cayeron ante Canadá (21-14) y ante Azerbaiyán (16-11).