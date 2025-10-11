La selección masculina suda su segunda victoria y la femenina sufre su segunda derrota en el Europeo de BSR

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina sufrió para conseguir este sábado ante Turquía (56-55) su segunda victoria en el Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas que se está disputando en Sarajevo, mientras que la femenina no pudo con los Países Bajos (44-75) y sumó su segunda derrota.

La actual subcampeona de Europa pasó del plácido debut ante Austria del viernes a un choque de máxima exigencia que supo sacar adelante después de un último cuarto donde su rival le apretó para remontarle más de diez puntos de ventaja, aunque Óscar Onrubia acertó en los segundos finales para dejarle sin premio..

Turquía demostró desde el inicio que iba darle a España más 'batalla' que los austriacos, pero el combinado que dirige Abraham Carrión supo mantener la calma, aunque al descanso todo estaba igualado (24-26). Sin embargo, tras la reanudación, los españoles salieron más intensos y emergió la figura de Onrubia, acertado desde el triple, para romper por fin el choque.

La actual subcampeona europea sólo permitió seis puntos en ese tercer periodo y afrontó los diez minutos finales con una buena renta (44-32), pero entonces fue Turquía la que replicó de la mano de Ahmet Efeturk que con 12 puntos casi seguidos dio la vuelta al marcador ante una España atascada (44-46).

La selección española logró rehacerse, pero aunque cogió una pequeña ventaja, los turcos la levantaron hasta que Onrubia, máximo anotador con 14 puntos, acertó a falta de cinco segundos para amarrar el segundo triunfo que acerca los cuartos de final. Este domingo, tercer choque ante Polonia.

Por su parte, la selección española femenina sumó su segunda derrota en el campeonato, que podría entrar en los planes tras ser ante la potente Países Bajos, actual campeona de todo y que se impuso con autoridad por 44-75.

España mejoró a nivel ofensivo respecto a la derrota ante Gran Bretaña de la víspera (47-18), pero esta vez no pudo sujetar en defensa a su rival, al que creó también menos problemas que en los Juegos Paralímpicos de París de 2024, sobre todo porque no anotó su primera canasta hasta que habían pasado casi ocho minutos del primer cuarto.

Esa concesión no la perdonó el combinado neerlandés, que por entonces ya dominaba por 0-20, para encarrilar el partido. El equipo que entrena Víctor Ramos fue mejorando con el paso de los minutos, pero nunca tuvo opciones de inquietar a su rival. Bea Zudaire, con 14 puntos y 7 rebotes, fue la más destacada de una selección que tras medirse a los dos rivales más potentes buscará ahora su primer triunfo este domingo ante Francia.