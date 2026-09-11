Las selecciones femenina y masculina se meten en cuartos de la Copa de Europa de 3x3

La selección femenina de 3x3 durante una competición - FIBA

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas femenina y masculina comenzaron del mejor modo posible su participación en la Copa de Europa de Baloncesto 3x3 que se está disputando en la localidad belga de Amberes y ambas sumaron victorias en sus dos partidos de la jornada de este viernes para meterse ya en los cuartos de final.

El combinado femenino formado por Gracia Alonso de Armiño, Txell Alarcón, Marta Canella y Helena Oma y que dirige la laureada Sandra Ygueravide, con el que fue campeona de Europa en 2024 semanas después de la histórica plata olímpica, se estrenó con un claro triunfo por 21-9 ante Eslovenia liderado por Alarcón, jugadora que estuvo en la prelista de Miguel Méndez para el Mundial de Berlín y que anotó 9 puntos.

Posteriormente, España cerró el viernes con un triunfo más trabajado por 19-15 ante Hungría tras un duelo en el que las españolas estuvieron mucho más acertadas en los últimos tres minutos para clasificarse para los cuartos de final, antesala de la pelea por las medallas.

Ahí también estará la selección masculina que dirige Pedro Meléndez y que componen Iván Aurrecoechea, Diego De Blas, Isaac Mayo y Jaume Zanca después de una puesta en escena donde sobresalió el triunfo sobre los Países Bajos.

El combinado neerlandés, actual campeón olímpico, partía como el segundo favorito, pero fue batido por 14-13 por los españoles tras un partido con más errores que aciertos, con Países Bajos penalizado por un demoledor 1/18 en tiros de dos puntos.

Aurrecoechea anotó bajo el aro para abrir una buen hueco (11-8) a falta de algo más de tres minutos, una renta que fue capaz de levantar su rival para ponerse 12-13. España aguantó, igualó y una canasta de Isaac Mayo y la precipitación neerlandesa le dio un triunfo y un pase a cuartos tras su primer triunfo muy claro por 21-11 sobre Italia