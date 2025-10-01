Las selecciones masculina y femenina definen sus 12 componentes para el Europeo de Baloncesto en Silla

Archivo - Ignacio Ortega durante el España-Estados Unidos de los Juegos Paralímpicos de París de 2024 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL/DAVID RAMÍREZ - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESSS) -

Las selecciones española masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas definieron este miércoles sus doce componentes para la disputa del Campeonato de Europa que se celebrará en Sarajevo entre el 9 y el 19 de octubre.

El combinado masculino, actual subcampeón continental, competirá en la cita con un bloque donde el seleccionador Abraham Carrión ha iniciado una renovación tras los pasados Juegos Paralímpicos de París y que estará liderado por Ignacio 'Pincho' Ortega.

El jugador del CD Ilunion es uno de los supervivientes del equipo que estivo en la capital francesa junto a Óscar Onrubia, Lalo Prieto y Pablo Zarzuela (Amiab Albacete), Manu Lorenzo (Bidaideak Bilbao Basket) y Alexis Ruiz (Joventut). Por el contrario, las novedades son Luis Alfonso Cristen (Amivel), Adrián García Ingelmo, Paco García Quiles (Fundación Aliados), Pablo Poyato (Ilunion), Raúl Vega y Julio Vegas (Econy Gran Canaria).

Por otro lado, el seleccionador femenino, Víctor Ramos, también ofreció sus 12 elegidas para el campeonato continental donde España tratará de defender los dos terceros puestos conquistados en los dos últimos Europeos.

El técnico también llevará nombres nuevos, aunque se mantiene el bloque principal que estuvo en París 2024 con Sonia Ruiz e Isa López (UCAM Murcia), Sindy Ramos (Retrahans Getafe), Vicky Vilariño (CBSR Elche), Vicky Pérez (Amiab Albacete), Beatriz Zudaire (Fundación Aliados), Sara Revuelta (Dinamo Sassari) y Naiara Rodríguez (Zuzenak), por lo que las novedades son Eva Sebastián (UNES San Feliú Llobregat) y Lourdes Ortega (Econy Gran Canaria).

Antes de partir hacia Sarajevo, las dos selecciones harán una última concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), del 2 al 6 de octubre la masculina, y del 3 al 7, la femenina. En el Europeo, el equipo de Abraham Carrión está encuadrada en el Grupo A junto a Alemania, Turquía, Polonia, Austria y Bosnia, y el de Víctor Ramos en un grupo único con los Países Bajos, Inglaterra, Alemania y Francia.