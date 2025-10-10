Las selecciones masculina y femenina empiezan con suerte dispar el Europeo de Baloncesto en Silla

Archivo - Ignacio Ortega durante el España-Estados Unidos de los Juegos Paralímpicos de París - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL/DAVID RAMÍREZ - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas empezaron con suerte dispar este viernes su andadura en el Campeonato de Europa que se está disputando en Sarajevo al sumar una victoria y una derrota respectivamente.

La buena noticia la dio el combinado masculino. En su primer partido tras acometer una profunda renovación tras París 2024, se mostró arrollador en su madrugador debut ante Austria, a la que arrasó por 84-41, prueba evidente de la diferencia entre ambos.

La actual subcampeona continental ya marcó diferencias desde el salto inicial y al final del primer cuarto ya dominaba con claridad por 24-11. A partir de ahí, el equipo que entrena Abraham Carrión no se relajó y fue aumentando su diferencia, aprovechando también la ocasión para dar minutos a los debutantes y dar descanso a piezas claves como Ignacio 'Pincho' Ortega, que redujo su presencia en pista a 20 minutos.

El jugador del CD Ilunion se quedó en 10 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en una selección nacional que tuvo como mejor hombre a otro veterano como Manu Lorenzo, que rozó el 'doble-doble' con 19 tantos, con 8/9 en tiro, y 9 capturas. España se medirá este sábado a Turquía, un rival de más entidad.

Peor le fueron las cosas al combinado femenino, bronce europeo en las dos últimas ediciones, y que encajó una derrota, aunque en su caso hay que decir que debutaba en la capital de Bosnia-Herzegovina ante una de las favoritas al oro como Gran Bretaña.

La selección británica, dirigida por el español Miguel Vaquero, apenas dio opciones al de Víctor Ramos, negado a nivel ofensivo desde el primer cuarto y que cayó claramente por 47-18 en un partido donde los ataques apenas brillaron.

España sólo pudo ir por delante al inicio del partido y logró acabar el primer cuarto cerca de su rival (10-4), pero su poco acierto la fue lastrando y, aunque Gran Bretaña tampoco estaba demasiado fina, le bastó para irse al descanso muy por delante (24-10).

El combinado español no encontró la respuesta en ataque en la reanudación y sumó su primer revés del que se tratará de reponer, sobre todo a nivel de sensaciones, ante la otra gran favorita, Países Bajos, actual campeona de todo y su verdugo en cuartos de final de París 2024.