Sergi Martínez renueva con el Barça hasta 2024

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alero Sergi Martínez ha renovado con el Barça hasta el final de la temporada 2023/24 y como miembro del primer equipo, con el que ha tenido una destacada presencia esta temporada a las órdenes de Sarunas Jasikevicius.

"El Barça y Sergi Martínez han llegado a un acuerdo para la renovación del alero catalán por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2024", anunció el club blaugrana.

Formado en las categorías inferiores desde los 9 años, Martínez ha pasado por todas las categorías del baloncesto base blaugrana hasta llegar al Barça B, con 136 partidos, y en esta campaña al primer equipo.

"Para mí es un sueño hecho realidad. Formar parte del primer equipo del club que tanto amo. Quiero dar las gracias al club por confiar en mí y haberme renovado 3 años", aseguró el alero, de 22 años y 2,02 metros.

"Empezar desde la base y llegar al primer equipo es el sueño de cualquier niño que siente los colores del Barça. Me siento muy identificado con el Barça. Pocas personas pueden decir que han comenzado desde los inicios y han terminado en el primer equipo", ahondó en este sentido.

Además, quiso dar las gracias a Jasikevicius. "No es fácil confiar en gente joven en un Club así y con todas las competiciones que se juegan. Las gracias de todo corazón porque sin él no hubiera sido posible. Saras me pidió algo, fue muy sincero, quería que fuera un jugador sólido, que ayudara al equipo y que siempre estuviera sumando", explicó.

Martínez debutó con el primer equipo la temporada 2019/20, pero ha sido en este último curso en el que se ha asentado en el primer equipo, con 54 partidos --28 de Liga Endesa y 26 de Euroliga-- y con dos títulos; Copa del Rey y Liga Endesa.