Sergio Scariolo: "Estoy más orgulloso del legado que de las medallas"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, ha afirmado este martes que el Eurobasket 2025 será "de momento" su último torneo al frente del combinado español, tras aceptar la oferta para ser entrenador del Real Madrid, y ha recalcado que se siente "más orgulloso del legado" dejado durante su etapa con España que de los éxitos deportivos conseguidos.

"He intentado que todo el baloncesto español fuera para arriba y con el trabajo que hemos hecho hemos dejado un legado que puede quedarse con tiempo y estabilidad, más allá de las medallas, que han sido momentos inolvidables. Yo me siento más orgulloso del legado", declaró el técnico en la presentación de los jugadores que iniciarán la preparación para el torneo continental.

Scariolo, que afrontará su último campeonato con España, defendió que lo que más le ha motivado durante estos años ha sido el desarrollo de los jugadores y el vínculo humano creado con muchas personas dentro del equipo nacional.

"Este va a ser el último torneo con la selección, de momento. El objetivo es ser fieles a nosotros mismos, siempre hemos dado una versión admirable y hasta envidiada, apartando los egos para funcionar colectivamente como equipo. Esto podemos comprometernos a que sea así, pero la competición tiene muchas sorpresas, con rivales muy buenos para intentar llegar lo más alto posible", explicó.

Sobre su despedida, aseguró que "emocionalmente y por dentro" es "especial" este Eurobasket. "Mi labor hacia afuera es la de hacer mi trabajo, liderar este grupo es interactuar con todos los componentes de la Federación, con el cuerpo técnico, obviamente con los jugadores en primer lugar, con la máxima normalidad posible y luego ya veremos cuando termine, ¿no? Pero creo que el primer resultado objetivo que queremos conseguir y tenemos que conseguir es que sea un punto en el que seamos fieles a nosotros mismos y por ahí pasa que las individualidades, las particularidades, las especialidades personales, todas están en segundo plano", valoró.

Para él, lo más gratificante es ver el progreso de los jugadores, porque "te da motivación para seguir". "Tengo que intentar ser bueno en lo que hago, sin fijarme en lo que opinan los demás. Cuando entré había escepticismo al no ser español, pero lo he intentado hacer lo mejor posible", expresó.

"Me quedo con las personas que han merecido la pena. Cuando ganas algo, es tremendamente bonito, pero lo que se queda en el tiempo son estas relaciones y la selección me ha dado la oportunidad de estar con mucha gente que ha merecido la pena", añadió el seleccionador.

Además, valoró en positivo el relevo generacional que está afrontando, tanto él como el equipo. "El relevo generacional marcha bien, los jugadores que están aquí dan sensación de estar preparados para tener un rol en el equipo, aunque hay que dejar que las cosas sigan su curso. Yo tengo que ayudar a estos jugadores a competir como equipo, los juicios de mejor entrenador los dejo para otros", señaló.

Sobre la ausencia de referentes históricos como Rudy Fernández y Sergio Llull, el técnico fue claro al señalar que sus cualidades son insustituibles. "Pensar en suplir su carisma, su capacidad de ejemplo, su dedicación, su compromiso, es imposible. Sería realmente un ejercicio no muy inteligente, de buscar todo esto en otros jugadores", comentó.

Scariolo también apeló al paso adelante que deben dar algunos de los jugadores que ya están consolidados, tanto en el juego como en el liderazgo del vestuario. "Por supuesto también hay un margen de crecimiento, también en el liderazgo y en el enseñar al resto cómo queremos que se hagan las cosas dentro de este equipo y esto está a disposición de cualquiera. Todo el mundo puede realmente, con los hechos, demostrar que puede ser un poco más líder o definitivamente líder", aportó.

También se mostró esperanzado con el impulso que pueden dar los nuevos. "Hay otros que están entrando o que entrarán por primera vez que podrán encontrar un área, un espacio, que hay que aprovechar. Si algo pierdes a nivel de talento y de experiencia luego puedes ganarlo a nivel de que puede ser más fácil para esos jugadores hacerse con un hueco y con un rol y un peso del equipo desde muy pronto", destacó.

Preguntado por el jugador del Barça Willy Hernangómez y la exigencia colectiva, elogió al pívot aunque le pidió más implicación en otras facetas además del ataque. "Willy ha dado mucho a la selección, creo que sin entrar en el mérito de su prestación en el club tiene que seguir dando mucho a la selección. No hay duda de que en las ediciones anteriores hemos más o menos sabido cómo poderlo hacer y creo que todo parte por su nivel de autoexigencia", señaló.

"Nuestro nivel de exigencia va a ser muy alto, pero lo importante es lo que él mismo personalmente se va a exigir a la hora de no solo hacer reducir su talento, su capacidad anotadora, que es conocida, sino también de aportar al equipo en rebote, defensa y en otra faceta que en definitiva igual brilla menos, pero que son decisivas a la hora de ayudar a un conjunto", zanjó.

Finalmente, insistió en que el objetivo es volver a ser un equipo reconocible y competitivo, más allá del resultado. "El objetivo es volver a ser un equipo del que los aficionados estén orgullosos, que vean que compite, que vean que no tiene egoísmos, que vean que puede tener más o menos talento, más o menos experiencia, pero que todo lo que tiene, lo da. Y que, en definitiva, llega hasta donde pueda llegar. A veces es una medalla, otras veces es que un tiro que no entra no te permite seguir en la competición. El equipo ha sabido llegar al máximo de sus posibilidades", manifestó Scariolo.