Kosner Baskonia - Asisa Joventut - ACB PHOTO

Un sólido Baskonia se adelanta al Joventut

Los de Galbiati pusieron el 1-0 y podrán avanzar a semifinales si ganan el viernes en Badalona

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia superó (85-71) al Asisa Joventut este miércoles en el inicio del 'playoff' de cuartos de final de la Liga Endesa en el Fernando Buesa Arena, aprovechando el factor cancha en un igualado primer asalto hasta el golpe vasco en el último cuarto.

Los de Paolo Galbiati, campeones de Copa del Rey, dieron un paso adelante para avanzar a semifinales, con la opción de rematar el billete en el Olímpic de Badalona el viernes. Hombres importantes como Timothé Luwawu-Cabarrot aparecieron en el momento clave para los locales, con más gasolina y pegada que un Joventut, verdugo de los vascos en 2023, que se quedó demasiado corto.

La igualdad fue la tónica hasta que Baskonia sacó un punto más de defensa y calidad en ataque en el inicio del último cuarto. De inicio, la 'Penya' puso mucha intensidad y acciones por dentro con Cameron Hunt. Además, Ricky Rubio hizo un poco de todo, y nutrió a Simon Birgander y Michael Ruzic, a falta del acierto exterior.

El triple no entró en el primer cuarto, tampoco en los locales, pero sí sonrió al Baskonia, con cinco dianas, en un segundo parcial bueno de Matteo Spagnolo (26-20). La defensa de Joventut respondió para mantener el marcador apretado, y también el rebote, el arma que permitió a los visitantes sumar con un 38-37 al descanso.

En la reanudación, los de Dani Miret necesitaban de esos puntos desde fuera, y Ludvig Hakanson apareció mientras a Baskonia se le apagaba la mecha. Ricky Rubio tuvo que parar por faltas, pero Guillem Vives también entró acertado. Spagnolo dirigió a un Baskonia coral y que dio el paso al frente en el inicio del último cuarto para decantar la balanza en el Buesa Arena.

Los de Galbiati encontraron a Timothé Luwawu-Cabarrot, quien recibió antes del partido los premios de máximo anotador y miembro del quinteto ideal de la temporada ACB, y Trent Forrest, además de la potencia de Eugene Omoruyi y Mamadi Diakité para poner la máxima a cuatro minutos del final (77-66). Los locales corriendo a gusto y fulminaron a una 'Penya' que se descolgó antes de lo que prometía.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 85 - ASISA JOVENTUT, 71. (38-37, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Villar (1), Forrest (8), Radzevicius (3), Kurucs (11) y Edwards (6) --quinteto inicial--; Diakite (10), Simmons (9), Omoruyi (13), Luwawu-Cabarrot (12), Spagnolo (12), Frisch (-).

ASISA JOVENTUT: Rubio (15), Hunt (11), Kraag (-), Parker (8) y Ruzic (5) --quinteto inicial--; Drell (-), Hakanson (8), Vives (3), Morin (5), Birgander (10), Hanga (6).

--PARCIALES: 18-18, 20-19, 21-23, 26-11.

--ÁRBITROS: Peruga, Martínez y Fernández. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.