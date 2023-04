Stephen Curry y Under Armour firman un acuerdo pionero

El jugador de Golden State Warriors Stephen Curry y el presidente ejecutivo de Under Armour, Kevin Plank, anunciaron la firma del acuerdo pionero de la estrella de la NBA con la multinacional estadounidense de material deportivo.

El jugador de Golden State Warriors Stephen Curry y el presidente ejecutivo de Under Armour, Kevin Plank, anunciaron la firma del acuerdo pionero de la estrella de la NBA con la multinacional estadounidense de material deportivo.

La estrella de los Warriors extiende su vinculación con la multinacional para el desarrollo de productos de baloncesto y golf, entre otros

El base de Golden State Warriors Stephen Curry, cuádruple ganador de la NBA, ha firmado un acuerdo pionero con la multinacional estadounidense de material deportivo Under Armour por el que participará en el desarrollo de productos de baloncesto y, entre otros, golf y su colección 'Stephen Curry'.

Under Armour y Stephen Curry han ampliado a largo plazo una vinculación que se remonta a 2013 "para servir a los atletas y las comunidades e impulsar el éxito mutuo en los años venideros", indica Under Armour en un comunicado.

Basándose en el éxito y los logros de la última década, ambas partes seguirán impulsando soluciones de producto e innovación, impactando en comunidades de todo el mundo, y haciendo crecer Under Armour y 'Curry Brand' juntos.

El cuatro veces campeón de la NBA es la máxima expresión de Under Armour y de su marca homónima Curry, que aporta una visión ampliada y una misión compartida para empoderar a los atletas y definir cómo se muestran dentro y fuera de la cancha.

"Stephen es uno de los mayores talentos de nuestra generación. En su esencia, encarna lo que significa ser un atleta Under Armour y es una parte integral de la familia Under Armour. Estamos muy contentos de seguir construyendo juntos, aportando aún más innovación e inspiración a los atletas de todo el mundo", dijo Kevin Plank, presidente ejecutivo y Jefe de Marca de Under Armour.

El nuevo papel de Stephen Curry como presidente de Curry Brand mejorará su capacidad para impulsar las ideas de los atletas, el desarrollo de productos y los esfuerzos estratégicos de marketing y de negocio.

Desde 2013, ha ayudado a impulsar lanzamientos de firmas líderes en la industria y tecnologías de producto de Under Armour como UA Charged, UA HOVR, UA Warp y UA Flow.

En esta siguiente fase de la asociación, Under Armour y Curry elevarán este compromiso a través de categorías nuevas y existentes -desde baloncesto hasta golf, mujeres, jóvenes y sportstyle, ofreciendo soluciones de productos que ayuden a los atletas a rendir al más alto nivel.

Stephen Curry también asumirá un amplio papel de asesoramiento donde su esfera de impacto reforzará el amor por la marca, el reclutamiento y presentará oportunidades en todas las categorías para llegar y ampliar la lista de atletas de Under Armour.

"Si los últimos diez años me han demostrado algo, es que Under Armour y yo podemos construir grandes cosas juntos. Se trata de impactar a los atletas y crear productos que rindan y resuenen con ellos, y Under Armour lo hace mejor que nadie. En 2013, apostamos el uno por el otro, y estoy completamente dentro en dar este siguiente paso juntos", indicó Stephen Curry.

UNA DÉCADA DE COLABORACIÓN

Under Armour y Stephen Curry han lanzado juntos diez zapatillas de firma en la década desde que comenzó la asociación, cada una con un diseño único que recuerda momentos memorables a lo largo de su carrera y ascenso en la NBA.

Con el lanzamiento de las Curry Flow 10 el pasado otoño, Curry se convirtió en el noveno atleta de la historia, y el primero de Under Armour, en lanzar diez zapatillas de firma diferentes dentro de su alineación.

En 2020, Stephen Curry y Under Armour introdujeron UA Flow, la mejor tecnología de amortiguación de su clase que ha ayudado a llevar sus zapatillas de firma, y su juego, al siguiente nivel.

"Estoy más que emocionado de unirme a Under Armour en este momento crucial, especialmente con el calor y la influencia que Stephen traerá para nosotros. Estoy deseando trabajar estrechamente con Stephen y el equipo de Curry mientras nos centramos en el próximo capítulo de crecimiento acelerado en toda la marca Under Armour", comentó Stephanie Linnartz, presidenta y CEO de Under Armour.

La asociación también incluye el aumento de la financiación para los esfuerzos de impacto en la comunidad, la creación de oportunidades, acceso y equidad para la próxima generación de atletas.

En poco más de dos años después, Under Armour, Stephen y Curry Brand ya han renovado diez canchas, capacitado a 2.500 entrenadores, apoyado 77 programas e impactado a más de 72.000 jóvenes deportistas, con el objetivo de renovar 20 lugares seguros para jugar, formar a 15.000 entrenadores y apoyar 125 programas para influir en 100.000 jóvenes en 2025.

"La fe es una gran parte de lo que soy dentro y fuera de la cancha.

Creo en Curry Brand y en Under Armour, en el equipo actual y en lo que estamos haciendo juntos. Compartimos la visión de un gran futuro por delante", subrayó Curry, en alusión a la promoción del deporte y sus valores junto a Under Armour.