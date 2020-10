Stephen Silas, nuevo entrenador de Houston Rockets

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stephen Silas se ha convertido en nuevo entrenador de Houston Rockets y reemplazará en el cargo a Mike D'Antoni, que dejó tras los 'Playoffs' de la NBA de Orlando la franquicia después de cuatro temporadas.

El técnico de 47 años, que llevaba trabajando como asistente dos años en Dallas Mavericks, vivirá su primera experiencia como 'head coach' después de 20 años acompañando como ayudante o como 'scout' en los staffs técnicos.

Tras cuatro años en la NCAA en la universidad de Brown, debutó en la NBA en 1999 como 'scout' de Charlotte Hornets, en el que su padre Paul estaba como entrenador. Después de un año como 'scout' y tres como asistente en los Hornets, firmó dos años como asistente en Cleveland Cavaliers, trabajó como 'scout' en Washington Wizards y en los últimos 15 años pasó por Golden State Warriors -asistente de 2006 a 2010-, Charlotte Hornets -asistente de 2010 a 2018- y Dallas Mavericks -asistente entre 2018 y 2020-.

"Me gustaría agradecer al Sr. Fertitta y a Rafael -Stone, general manager- esta tremenda oportunidad, así como a todos los mentores que he tenido a lo largo de los años, especialmente a mi padre, Paul. El baloncesto ha sido una gran parte de mi vida desde el día en que nací y este es el momento por el que me he esforzado. He tenido la suerte de haber entrenado a algunos grandes jugadores a lo largo de mi carrera y estoy emocionado de trabajar con este equipo increíblemente talentoso mientras construimos sobre el éxito que han establecido", explicó Silas.