Tavares: "Sin Laso es como si faltara la corona del escudo"

Archivo - El pívot caboverdiano Walter Samuel Tavares y el ya ex entrenador del Real Madrid Pablo Laso en el partido de la Euroliga contra el AX Armani Exchange Milan en el WiZink Center. - Irina R. Hipolito/AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pívot internacional caboverdiano del Real Madrid Walter 'Edy' Tavares expresó este jueves su sorpresa por el reciente cese de Pablo Laso como entrenador del conjunto blanco "por razones médicas" y señaló que su ausencia es como si le faltara "la corona" al escudo de la entidad.

"Todavía no me lo creo, sin ti es como si faltara la corona de nuestro escudo, pero bueno, tal y como están las cosas, hoy en día se puede esperar de todo!!! Muchas gracias por la llamada y la confianza que me trasmitiste para poder volver a Europa. Leyenda blanca", dijo em su cuenta oficial de Twitter.

Edy Tavares lamentó así la marcha de Pablo Laso, quien corrigió al Real Madrid al afirmar que tiene la confirmación de los médicos para poder volver a entrenar tras el infarto que le apartó del banquillo en la final de la Liga Endesa contra el FC Barcelona.