Tenerife y UCAM Murcia aprietan por el primer puesto y Unicaja cae en Andorra

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife superó (101-97) al Recoletas Salud Burgos y el UCAM Murcia se impuso (84-65) al BAXI Manresa para sumar la quinta victoria en seis jornadas de la Liga Endesa, mientras que el Unicaja se vio sorprendido en su visita al MoraBanc Andorra (98-74).

El cuadro canario contó con una nueva exhibición de Marcelinho Huertas (28 puntos, 9 asistencias y 37 de valoración) para quedarse un apretado encuentro en el que el Burgos no perdió nunca la cara al partido. Jhivvan Jackson (24 de valoración) tiró del equipo castellano en La Laguna, quienes siguen en solo un triunfo.

Para los de Txus Vidorreta supuso la quinta victoria, presionando al líder Valencia Basket, igual que firmó el UCAM Murcia. El equipo de Sito Alonso rompió el partido en el segundo cuarto y remató la faena con un 23-12 en el último. David DeJulius (22 puntos y 25 de valoración) fue el mejor junto a la gran defensa de su equipo.

Mientras, el Unicaja encajó la tercera derrota del curso ante un Andorra que respiró por abajo en la tabla con su segundo triunfo. Los de Principado irrumpieron con un 35-19 en el primer cuarto y dominaron hasta el final ante un Unicaja sin ritmo y desbordado por el acierto exterior de los locales. Artem Pustovyi (16 puntos y 19 de valoración) fue el mejor andorrano, mientras que Chris Duarte (17 puntos, 5 asistencias, 21 de valoración) lo intentó en el Unicaja.

Por otro lado, el Dreamland Gran Canaria supo sufrir para vencer (81-92) al Río Breogán y mantener su poción en el 'Top 8' con tres victorias, la segunda seguida. Nico Brussino (18 puntos y 24 de valoración) y Isaiah Wong (20 y 21) lideraron a un 'Granca' que tuvo que sujetar el intento de remontada gallega ante su público, en busca también del tercer triunfo.