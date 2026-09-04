TJ Shorts: "Siempre me he sentido como un líder y quiero volver a aportar eso a Valencia Basket"

El base estadounidense TJ Shorts durante su presentación con el Valencia Basket - VALENCIA BASKET

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense TJ Shorts confesó este viernes estar "muy feliz y superemocionado" de su fichaje por el Valencia Basket, en el que espera "aportar" el liderazgo que siempre ha sentido en sus anteriores equipos, y también aseguró que lo que notó de la afición del Roig Arena cuando jugó con el Panathinaikos griego fue importante en su decisión.

"Estoy muy feliz de estar aquí, superemocionado de conoceros y de conocer a mis nuevos compañeros, algunos de ellos presentes aquí para apoyarme. Tengo muchas ganas de empezar a competir y espero que podamos dar un gran espectáculo esta temporada y pasarlo muy bien", apuntó TJ Shorts en su presentación en declaraciones facilitadas por su club.

El director de juego recordó que en su carrera se ha sentido "como un líder". "He sentido que he estado en una posición de liderazgo y, al venir aquí a Valencia, quiero volver a aportar eso y quiero traer mis cualidades de liderazgo a este equipo. Y siempre he pensado que, para ser líder, la comunicación es una de las principales claves para que un equipo sea grande", admitió.

También tuvo palabras para su nueva afición del Roig Arena, escenario que conoce tras el tenso 'playoff' de la pasada temporada en la Euroliga cuando militaba en el Panathinaikos griego. "Pude notar la grada y a los aficionados durante los partidos del Roig Arena. Y creo que también, cuando estaba tomando mi decisión, esto formó parte de ella", reconoció el estadounidense.

"Ahora, cuando lo pienso, veo que estos aficionados me apoyarán y harán que el partido sea incómodo para el otro equipo, así que definitivamente fue una sensación que tuve y que recuerdo muy bien, especialmente de aquel quinto partido, una sensación de incomodidad. Y ahora, tener a esos seguidores y aficionados de mi lado va a ser increíble. Y ojalá, de aquí en adelante, pueda darles algo por lo que animar, algo que les haga seguir viniendo a las gradas y algo que les haga sentirse felices cuando nos vean jugar", sentenció Shorts.