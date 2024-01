Un 'tocado' Baskonia examina su ánimo en Mónaco



MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia no tendrá demasiado tiempo para pararse en su primera gran decepción de esta temporada cuando arranque este martes (19.00 horas) una nueva doble jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024 con una siempre complicada visita a un rival directo como es el AS Mónaco.

El equipo vitoriano recibió este domingo un duro golpe en lo anímico al quedarse fuera de la Copa del Rey y que vino a confirmar su irregular campaña. Dependía de sí mismo ya que debía de ganar, o perder de un punto, en el Fernando Buesa Arena a un Real Madrid que llegaba con menos obligaciones y castigado tras las cuatro prórrogas de dos días antes frente al Efes, pero pagó caro un mal inicio y cayó derrotado 85-99 diciendo adiós a un torneo que siempre despierta mucha ilusión en afición y club.

El revés ante el actual campeón de Europa se unió a la derrota del viernes en el Palau Blaugrana ante el Barça (89-85), un rival al que tenía dominado al inicio del último cuarto, pero ante el que le faltó energía al final para contener su reacción. De este modo, la única alegría en una semana clave para el proyecto fue la primera, cimentada en una gran remontada ante el Panathinaikos (75-73) y que evidenció las dos caras que está ofreciendo con demasiada asiduidad este Baskonia, todavía sin dar con la tecla en defensa.

Ahora, el conjunto vitoriano debe centrarse en mejorar sus prestaciones tanto en la Liga Endesa, donde está fuera de los 'Playoffs' al término de la primera vuelta, como sobre todo en la máxima competición continental, donde defiende un balance positivo 10-9 que debe mejorar en la Sala Gaston Medicine ante un rival directo que le ha ganado en sus últimos cuatro duelos.

Los dos están empatados en la tabla, pero el conjunto monegasco está octavo, en la zona de 'Play-In' por lo que el triunfo es clave para ambos, con la aspiración incluso de, dada la igualdad existente con del cuarto al undécimo empatados en 10-9, acabar la jornada en el 'Top 6'. Además, ya empiezan a contar los 'average' y, en este sentido, el AS Mónaco defiende también el 75-77 del Buesa Arena.

En el feudo de la calle Zurbano brilló un ex como Mike James, autor de 28 puntos y ocho rebotes, y que superó en su duelo particular a Markus Howard (18). El Baskonia tendrá que neutralizar todo lo posible el impacto del base local y el poderío físico, sobre todo en el rebote ofensivo, de los locales, menos fiables que la pasada campaña, y que llegan al duelo algo más descansados tras no tener jornada liguera en el fin de semana, pero con el ambiente algo enrarecido tras comunicarse que Elie Okobo ha sido apartado, lo que merma su poderío exterior por la baja también de Jordan Loyd.

El equipo de Ivanovic, con toda su plantilla disponible, necesita enderezar el rumbo a domicilio porque aunque tiene un balance positivo (5-4) ha perdido en tres (Maccabi, Armani y Barça) de las últimas cuatro. El conjunto monegasco está mejor en casa (5-3) que a domicilio (5-6) y llega a la cita después de empezar el 2024 cayendo en sus visitas a Maccabi (93-83) y Olympiacos (75-73).

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

AS MÓNACO: James, Ouattara, Blossomgame, Brown y Motiejunas --posible quinteto inicial-- Jaiteh, Walker, Diallo, Cornelie, Hall y Tarpey.

BASKONIA: Miller-McIntyre, Howard, Raieste, Sedekerskis y Costello --posible quinteto inicial--; Marinkovic, Kotsar, Moneke, Diop, Díez, Chiozza y Rogkavopoulos.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Nikolic y Sukys.

--PABELLÓN: Sala Gaston Medecine.

--HORA: 19.00/Movistar Deportes 3.