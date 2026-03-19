Ante Tomic tiene una lesión menor en los isquiotibiales derechos

Archivo - El jugador del Club Joventut Badalona Ante Tomic - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pívot croata del Club Joventut Badalona Ante Tomic, de 39 años y 2,17 metros de altura, tiene una lesión --fruto de unas molestias musculares-- en los isquiotibiales de la pierna derecha, aunque las pruebas médicas realizadas este jueves han descartado una lesión grave.

Según informó el club verdinegro, el jugador balcánico notó estas molestias en los últimos partidos ante el Barça y el Unicaja, por lo que fue sometido a exploraciones médicas que han descartado una afectación de gravedad en la zona. El regreso a las pistas del veterano pívot croata dependerá ahora de la evolución de esa lesión.

Tomic sigue siendo una pieza clave del conjunto badalonés que dirige Dani Miret, y promedia esta temporada en la Liga ACB 13,2 puntos, 6,4 rebotes y 2 asistencias para 17,6 créditos de valoración en 22 partidos disputados.