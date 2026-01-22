Torrejón de Ardoz acogerá la Supercopa Femenina de Baloncesto en 2026

Foto de familia tras el anuncio de Torrejón de Ardoz como sede de la Supercopa Femenina de Baloncesto 2026 - FEB

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, en el Pabellón Jorge Garbajosa, acogerá la próxima edición de la Supercopa de la LF Endesa de baloncesto, según anunciaron este jueves la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el Ayuntamiento torrejonero en un acto en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se está celebrando en Ifema Madrid.

De este modo, el mejor baloncesto femenino nacional regresará ocho años después a Torrejón de Ardoz, donde en 2018 se llevó a cabo un innovador 'Open Day' en el que los 14 equipos que formaban la competición doméstica en aquel momento se reunieron en el Pabellón Jorge Garbajosa para disputar su jornada inaugural.

Este recinto también acogió en los años 2014 y 2015 la Copa de la Reina y sirvió de lugar de entrenamiento para la selección femenina absoluta en 2018 y 2020 en varias ventanas de preparación. En 2023, se celebró allí la primera fase del Campeonato del Mundo Sub-19 Femenino.

"Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por el compromiso y el trabajo para volver a traer a la ciudad un evento de tan alto nivel deportivo y volver a apostar por el baloncesto femenino", expresó Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, en un comunicado del organismo.

La dirigente, que estuvo acompañada por el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, natural de Torrejón de Ardoz, recordó que la localidad madrileña "tiene una fuerte tradición de baloncesto que va a seguir creciendo con la celebración de este torneo". "La Supercopa de la Liga Femenina Endesa aumenta cada año su nivel y es una gran oportunidad para que aficionados de la Comunidad de Madrid puedan disfrutar de ella", subrayó.

Por su parte, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro Prieto, recalcó que la ciudad ha sido designada en este año 2026 Ciudad Europea del Deporte. "Además de seguir invirtiendo en la mejora de nuestras instalaciones deportivas, vamos a acoger eventos deportivos de primer nivel como esta próxima Supercopa de la Liga Femenina Endesa, una oportunidad de disfrutar de esta excelente competición y de recibir a deportistas y aficionados de otros puntos de España que serán muy bien recibidos en nuestra acogedora ciudad", aseguró.