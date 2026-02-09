El trofeo de la Copa del Rey hace turismo en Valencia

El trofeo de la Copa del Rey recorre los lugares emblemáticos de Valencia, como el Roig Arena que acogerá la competición en 2026 - ACB

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El trofeo de la Copa del Rey de baloncesto ha recorrido en los últimos días algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad de Valencia, sede del torneo que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena, que se estrenará en una gran competición oficial.

La Copa visitó espacios icónicos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Lonja de la Seda, la Catedral y el Miguelete, el Mercado Central y el propio Roig Arena, en una acción promocional organizada por la acb para acercar el torneo a la ciudadanía antes de su inicio.

La competición contará con los cruces Real Madrid-Unicaja, Valencia Basket-Joventut Badalona, Barça-UCAM Murcia y Kosner Baskonia-La Laguna Tenerife, en una edición que reunirá a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa en la capital valenciana.