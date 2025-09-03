Turquía y Alemania hacen pleno de triunfos para citarse en octavos del Eurobasket con Suecia y Portugal

Serbia-Finlandia y Lituania-Letonia son las otras eliminatorias ya confirmadas

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de baloncesto de Turquía, en el Grupo A, y de Alemania, en el Grupo B, han ganado respectivamente a Serbia (95-90) y a Finlandia (61-91) en sus partidos de la jornada 5 del Eurobasket masculino, haciendo pleno de victorias en la fase preliminar y citándose ahora los turcos con Suecia y los alemanes con Portugal en octavos de final.

La sesión de este miércoles vivió dos sorpresas tempraneras. Una fue la derrota por 83-89 de Montenegro (5ª, 1-4) contra Gran Bretaña (6ª, 1-4) en el Grupo B, que dejó a los montenegrinos fuera de unos octavos de final adonde sí avanzó Suecia (4ª, 1-4) pese a perder por 74-71 con Lituania (2ª, 4-1). Además, Alemania (1ª, 5-0) batió a Finlandia (3ª, 3-2).

La otra sorpresa fue en el Grupo A la victoria por 65-68 de Portugal (4ª, 2-3) contra Estonia (5ª, 1-4), con el premio añadido para los lusos de meterse por primera vez en su historia en cruces de Eurobasket. Luego Letonia (3ª, 3-2) arrasó por 75-109 a Chequia (6ª, 0-5) y el liderato se lo llevó Turquía (1ª, 5-0) en los instantes finales ante Serbia (2ª, 4-1).