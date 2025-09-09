Turquía y Grecia acaban con su larga espera y volverán a pelear por las medallas en el Eurobasket

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Turquía y Grecia se convirtieron este martes en las primeras semifinales del Eurobasket 2025 después de imponerse con solvencia a Polonia (91-77), de la mano de un sensacional Alperen Sengun, y a Lituania, con el liderazgo de Giannis Antetokounmpo, y volver así ambas a pelear por las medallas en un gran torneo después de muchos años.

Una espera que ha sido mucho más larga para el combinado turco, que retorna a unas semifinales de un torneo continental por primera vez desde 2001 y 15 años después de hacerlo por última vez en un gran campeonato (Mundobasket 2010), registrando además su séptima victoria consecutiva en la cita, igualando la racha histórica más larga en esta competición.

Y el pívot Alperen Sengun fue clave para el triunfo de su selección con un magnífico 'triple-doble' (19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias), el sexto que logra un jugador en la historia de la competición y el segundo de esta edición tras el del base esloveno Luka Doncic (26, 10 y 11). Una actuación decisiva a pesar de que el inicio de Polonia fue más que notable, dejando sin anotar al interior turco en el primer cuarto.

Pero una vez que Sengun estrenó su casillero, la selección polaco no pudo parar a los de Ergin Ataman, muy dominadores en el segundo cuarto (27-13) para abrir una buena brecha al descanso (46-32) que ya no se vería inquietada en ningún momento. Mateusz Ponitka y Jordan Loyd fueron los mejores del equipo de Igor Milicic con 19 puntos cada uno, pero se combinaron para un discreto 4/14 desde el triple.

Turquía, subcampeona de Europa en 2001 y subcampeona mundial en 2010, en ambos casos ejerciendo de anfitriona, buscará meterse en la final batiendo a una Grecia que también acabó con una espera de muchos años para volver a pugnar por el podio en una gran cita tras batir con autoridad a Lituania por 87-76.

El equipo heleno regresa en su caso a la pelea por las medallas 16 años después de hacerlo por última vez, con el bronce del Eurobasket de 2009, y lo hizo de la mano también de su estrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo, que firmó 29 puntos y 6 rebotes.

El alero de los Milwaukee Bucks lideró a los suyos una vez más en este torneo y, con el apoyo de Vasileios Toliopoulos (17 puntos), pudo contrarrestar el sensacional e insuficiente partido de Jonas Valanciunas, autor de un espectacular 'doble-doble' con 24 puntos y 15 rebotes.

Pero Grecia tiró de su defensa para controlar el partido casi siempre ante un rival que supo reaccionar a un peligroso estirón de los de Vassilis Spanoulis en el segundo cuarto para llegar con opciones al descanso (44-38). Sin embargo, otro arreón griego al inicio del tercer cuarto les volvió a poner por encima de los diez puntos y Lituania ya no pudo enjugar esa desventaja, echando en falta algo más de acompañamiento para Valanciunas.