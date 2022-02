Txus Vidorreta: "Se nos ha hecho un poco largo el partido"

GRANADA, 17 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, recalcó "el trabajo extraordinario a nivel defensivo" que realizaron en la victoria de este jueves ante el Joventut en los cuartos de final de la Copa del Rey, aunque eso provocó también que se les hiciese el partido "un poco largo", afectados también porque Marcelinho Huertas jugó mermado por enfermedad.

"Hemos hecho un trabajo extraordinario a nivel defensivo, casi 40 minutos. Hemos tenido algún problema en el último cuarto, donde hemos dejado de apretar, pero el trabajo defensivo ha sido extenuante. Ha tenido que ver en que hemos tenido más problemas para anotar y se nos ha hecho un poco largo el partido", señaló Vidorreta en rueda de prensa tras el partido.

El técnico vasco resaltó que les faltó "un poco de control" y lo achacó en parte a que Marcelinho Huerta jugase "enfermo y limitado". "Se le estaba haciendo el partido muy largo, quería quitarse el balón porque estaba muy cansado y ha dado pases donde nos lo había para no tenerlo tanto tiempo. Me he enterado al final del partido, así es su carácter ganador, no quiere excusas, le veía así así y de haberlo sabido le habría podido gestionar mejor", confesó sobre el veterano base.

Vidorreta admitió que mostraron "debilidad" y que eso permitió a su rival seguir "creyendo pese que sigas dominando". "Cuando todo parecía perdido, el equipo ha demostrado su carácter y experiencia en esta competición y hemos ganado con apuros, pero con justicia", declaró

"Al no tener el director de juego al cien por cien, ha habido más desequilibrio en ataque, pero dejar al Joventut en los niveles anotadores que le hemos dejado en ocho días significa que hemos hecho un gran trabajo defensivo", reiteró.

El preparador del conjunto tinerfeño confirmó que Bruno Fitipaldo "no ha mejorado" de sus problemas físicos y que espera que lo pueda hacer "en estas 48 horas" hasta la semifinal, mientras que elogió los buenos minutos de Tobias Borg.

"Jugaría mucho en cualquier otro equipo. Entrena a un muy alto nivel y por eso puede competir como hoy, pero tiene a 'Marce', Bruno, Salin y Sastre por delante y es consciente, por eso cuando tiene una oportunidad lo aprovecha y esos son los jugadores que me enamoran porque eso demuestra que entiende cual es su rol y no pone excusas", indicó.

Finalmente, sobre el número de faltas señaladas al Joventut, apuntó que se pudo deber a la desventaja que tenía en el marcador. "Estábamos dominando con claridad y ellos tenían que apretar más y por eso se han señalado muchas faltas, que en mi opinión eran. Todos tenemos alguna decisión que nos perjudica", zanjó.