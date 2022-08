Tyler Kalinoski: "Tenemos un gran equipo y las expectativas altas"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escolta Tyler Kalinoski se mostró muy contento tras su llegada al Unicaja, un club "con mcha tradición e historia" y una plantilla que ve como "un gran equipo" que debe tener "las expectativas altas" para la próxima temporada.

"Tenemos un gran equipo y las expectativas son altas. Lo primero es clasificarse para la Basketball Champions League. Tenemos que trabajar muy duro, pero soy optimista para conseguir grandes cosas", declaró Kalinoski en su presentación oficial con el Unicaja en declaraciones publicadas por el propio club.

El estadounidense con pasaporte belga llega procedente del Río Breogán, con el que ya se había enfrentado al equipo malagueño el curso pasado. "Ya conocía a la organización. Es un club con mucha tradición e historia, estamos en el proceso de entrenar y que lleguen los partidos", destacó.

Para Tyler Kalinoski "fue importante hablar con Ibon Navarro", quien le convenció a través de "la ilusión por grandes retos y aspiraciones" que tiene la entidad malagueña. "Jugué contra el Unicaja y sé que es un gran club con grandes aspiraciones, eso es lo que me motivó para venir", añadió.

Sobre la pista, Kalinoski habló sobre su posibilidad de adaptarse a otros puestos. "Estoy más cómodo de escolta, pero haré todo lo que el equipo necesite", afirmó. La temporada pasada promedió 11,3 puntos en Liga Endesa.

Junto a Kalinoski, fue presentado Tyson Carter, un base de 24 años que llega procedente del Zenit de San Petersburgo, quien también se mostró optimista con la temporada que va a comenzar. "Tenemos muy buen equipo y muy buenos jugadores, algunos con mucha experiencia y versatilidad", apuntó.

El estadounidense asegura que está "deseando empezar" y que cree que se "ha hecho un buen equipo". En lo personal, se definió como alguien versátil. "Puedo jugar de base o escolta, hacer jugar a mis compañeros o jugar para mí, estoy cómodo en ambas", comentó.

"Estaba seguro de que vendría aquí y me puse muy contento por el interés del Unicaja. Para mí fue importante jugar aquí el año pasado, me encantó el ambiente del pabellón. También me fijé en la manera en que jugaban sus bases, y pensé que podría encajar en Málaga. Escuché cosas buenas de la Liga Endesa y tenía ilusión por competir en ella algún día", explicó Carter, que se enfrentó al Unicaja la pasada temporada con el Lavrio griego.