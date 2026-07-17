El UCAM Murcia inicia acciones legales contra David DeJulius por no querer cumplir su contrato en vigor

Archivo - David DeJulius, en un calentamiento con el UCAM Murcia. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia CB ha iniciado "las acciones legales oportunas" contra David M. DeJulius, de 26 años, con el propósito de "salvaguardar sus derechos e intereses legítimos tanto ante la FIBA como a la jurisdicción competente", a raíz de que el base haya dicho al club que no quiere cumplir su contrato, en vigor hasta el final del curso 2027-28.

En un comunicado oficial difundido este viernes, el UCAM Murcia manifestó que "el pasado 6 de marzo el club y el jugador formalizaron un acuerdo por el que el contrato suscrito entre las partes se ampliaba hasta el final de la temporada 2027-28".

"Posteriormente, el jugador ha trasladado a la entidad su voluntad de no querer cumplir el contrato pocos meses después de rubricarlo, petición que no se ajusta en ningún caso al contenido del contrato firmado", subrayó la entidad murciana.

"A la vista de esta actuación unilateral comunicada por el jugador y del perjuicio que, de consumarse, causaría al UCAM y a su proyecto deportivo, la entidad se ha visto obligada a iniciar las acciones legales oportunas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos tanto ante la FIBA como a la jurisdicción competente", zanjó la nota.