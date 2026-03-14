UCAM Murcia y Unicaja se acercan al Valencia Basket tras su derrota en Tenerife

Will Falk, en un partido con el UCAM Murcia. - UCAM MURCIA

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia, con su triunfo por 87-76 frente al Dreamland Gran Canaria, y el Unicaja de Málaga, ganando por 112-89 al Casademont Zaragoza, se han acercado al segundo puesto de la Liga Endesa tras la derrota del Valencia Basket por 89-71 en su visita a La Laguna Tenerife, en partidos correspondientes a la jornada 22.

Dos días después de caer en su visita de Euroliga al Real Madrid, los 'taronjas' cayeron este sábado otra vez a domicilio. Un 23-8 de parcial acumulado en el segundo cuarto condenó a los pupilos de Pedro Martínez, que ahora tienen un balance de 16-6 y ven acechada su posición liguera; el Tenerife, guiado por Thomas Scrubb, se puso con registro de 13-9.

La Liga ACB había levantado su telón sabatino en el Martín Carpena, donde los locales remontaron su mal inicio (2-9, 5-12, 7-14) y en el segundo cuarto amasaron una renta (35-28) que creció por el acierto de Kendrick Perry y de Chase Audige. Tras el descanso, el Unicaja se alejó y su adversario nunca se reenganchó pese al puntaje de Devin Robinson.

Eso dejó al Zaragoza con un balance de 6-16 y situó a los malagueños con el mismo 15-7 del UCAM después de batir en casa al Gran Canaria. El primer periodo fue parejo y en el siguiente apretaron los locales, que cuajaron su triunfo en el tercero y con Howard Sant-Roos destacando en valoración. Así, el 'Granca' sigue en zona peligrosa con marca de 7-15.

Por último, las alternancias dominaron el Surne Bilbao-Río Breogán, duelo que se rompió al inicio del cuarto cuarto por sendos triples de Justin Jaworski y de Margiris Normantas. Su compañero Darrun Hilliard había allanado la ruta del equipo bilbaíno hacia el triunfo por 100-90, quedándose ahora con balance de 13-10 y dejando a los lucenses con 8-14.