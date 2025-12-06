UCAM Murcia y Unicaja ganan a domicilio después del parón

Hiopos Lleida - Unicaja - POL PUERTAS / ACB PHOTO

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia se impuso con autoridad (88-110) al Recoletas Salud San Pablo Burgos para mantener el pulso por el liderato de la Liga Endesa, mientras que el Unicaja venció (88-89) aunque con sufrimiento al Hiopos Lleida en el regreso tras el parón FIBA.

El cuadro de Sito Alonso sumó siete victorias, como los colíderes Valencia Basket y Real Madrid aunque con un partido más, dominando desde el inicio en el Coliseum burgalés. Siete jugadores visitantes firmaron dobles dígitos de anotación y el equipo castellano se encomendó otra vez a Gonzalo Corbalán (25 puntos).

Mientras, el Unicaja se complicó en Barris Nord pese a mandar durante muchos minutos. Los malagueños, que llegaron a ir 15 arriba, vencieron casi sobre la bocina, el sexto triunfo del curso, con la actuación destacada de Olek Balcerowski (19 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 26 de valoración), vital en el último cuarto.

Por la parte baja, el Casademont Zaragoza se llevó un duelo directo contra el Coviran Granada para sumar su tercer triunfo y dejar a los andaluces con uno. Bojan Dubljevic (25 de valoración) y Santi Yusta (20 puntos) fueron los protagonistas maños en el Palacio nazarí. Además, Khalifa Koumadje dejó un buen debut como nuevo pívot de un Zaragoza que cortó su racha de cuatro derrotas.

Además, el Bàsquet Girona sumó ante el Río Breogán la cuarta victoria de la campaña para igualar a los gallegos en la tabla (103-80). El equipo catalán estuvo desatado en el primer tiempo, con un 60-30 al descanso, y dejó resuelto el encuentro, con seis jugadores en dobles dígitos de valoración, destacado Pep Busquets.