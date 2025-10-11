Unicaja, La Laguna Tenerife y UCAM Murcia hacen doblete en Liga

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja se impuso (72-81) al Dreamland Gran Canaria este sábado en la segunda jornada de la Liga Endesa, para mantener el invicto en el inicio de la temporada como también lograron La Laguna Tenerife y UCAM Murcia ante MoraBanc Andorra (64-96) y Bàsquet Girona (71-93).

El cuadro malagueño remontó en la segunda parte del duelo celebrado en el Gran Canaria Arena, desde un tercer cuarto muy acertado (15-34) de la mano de Olek Balcerowski y Kendrick Perry. El 'Granca', de nuevo contra un rival potente como en el debut ante el Real Madrid, quiso imponerse de inicio y llegó a mandar de 14 puntos pero solo le entraron tres triples tras el descanso.

Balcerowski (17 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones, 26 de valoración) fue el mejor de un Unicaja que ganó en la isla grancanaria como no había logrado en los últimos cinco años. Por otro lado, como en la primera jornada, Gio Shermadini (18 puntos, 9 rebotes y 30 de valoración) lideró a los de La Laguna.

El equipo de Txus Vidorreta, con minutos para acoplar los fichajes como el estreno de Wesley Van Beck, dobló en el marcador al Andorra en el primer cuarto. El cuadro aurinegro mantuvo la renta hasta el final, con la anotación de Jaime Fernández (19 puntos y 29 de valoración) y una defensa que tomó el Principado.

La jornada la abrió un arrollador UCAM Murcia, con ganas de defender su liderato con otra gran victoria. Los de Sito Alonso dieron el golpe definitivo en el último cuarto (19-34) y terminaron con seis jugadores en dobles dígitos de anotación. Michael Forrest y Davontae Cakoc fueron los mejores en Fontajau, un 0-2 para los catalanes en el inicio de la Liga Endesa.

El partido que puso el broche al sábado fue la exhibición del BAXI Manresa para tumbar (83-68) al Coviran Granada. Pese a dominar el rebote, el equipo nazarí no metió una en el primer tiempo y perdió una pila de balones, para irse al descanso con el partido muy complicado (41-24). Agustín Ubal, Retin Obasohan y Alfonso Plummer para rematar dieron la primera victoria a los del Bages.