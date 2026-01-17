Unicaja sella la Copa y Bilbao Basket sueña hasta el final

Unicaja - Coviran Granada - ACB PHOTO

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja doblegó (88-79) al Coviran Granada este sábado en la jornada 16 de la Liga Endesa para sellar de manera matemática su presencia en la Copa del Rey, cita en Valencia a la que se aferra hasta el último remoto intento el Surne Bilbao Basket, después de superar (95-78) a La Laguna Tenerife.

El equipo malagueño no dio opción al colista en el Martín Carpena, decidido a atar su billete para la Copa que se disputará en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero. Los de Ibon Navarro impusieron una buena defensa de inicio y, pese a la respuesta de los de Arturo Ruiz, el segundo tiempo fue de los locales.

El acierto de tres del Unicaja, especialmente en los últimos minutos, dejó atrás al equipo nazarí, lastrado también por el rebote que dominaron los andaluces. Kendrick Perry (18 puntos) fue el mejor del partido. Mientras, a falta de una jornada para que termine la primera vuelta, el Surne Bilbao Basket se aferró en Miribilla a sus opciones de estar en la Copa ante un Tenerife en mala dinámica.

Los canarios, con su cuarta derrota en los últimos cinco partidos, volvieron a fallar a ese objetivo copero. Un 31-12 en el segundo cuarto dio el colchón y la energía a los 'hombres de negro' para hacer frente tras el descanso a la batalla visitante. Margiris Normantas (24 puntos) lideró la tercera victoria seguida de un Surne Bilbao Basket que puede sacar del 'Top 8' a los de La Laguna o al Baskonia aunque el 'basket-average' le es muy desfavorable.

Por otro lado, el Río Breogán se llevó un thriller ante el MoraBanc Andorra por 101-104 con un último triple sobre la bocina de Francis Alonso (28 puntos), quien lideró la remontada del equipo gallego (18 abajo). Además, el Hiopos Lleida secó (50-58) a un Dreamland Gran Canaria que solo anotó cuatro puntos en el primer cuarto y esuchó muchos pitos de su afición. El visitante James Batemon (14 puntos y 15 de valoración) fue el mejor.