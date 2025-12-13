Unicaja y Tenerife se afianzan en zona Copa

Archivo - Gio Shermadini, en un partido de La Laguna Tenerife. - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja de Málaga venció al Recoletas Salud San Pablo Burgos por 99-91 y La Laguna Tenerife ganó en su visita al Río Breogán por 96-108 en sendos partidos de la jornada 10 de la Liga Endesa, para afianzarse en la zona de Copa del Rey.

La tanda de este sábado se abrió en el Palacio de Deportes José Mª Martín Carpena, donde los locales encajaron un parcial de salida de 1-7 y fueron a remolque muchos minutos, sin asentar su remontada y viéndose por debajo al descanso (41-43). Sin embargo, no se descolgaron durante el tercer cuarto y luego voltearon el escenario a lomos de Chris Duarte.

El alero dominicano hizo 23 puntos y 27 créditos de valoración para guiar el triunfo de un Unicaja que ahora tiene balance de 7-3. Por su parte, el San Pablo Burgos sigue colista con marca de 1-9 y dejó sin premio la buena actuación del escolta puertorriqueño Jhivvan Jackson en tierras malagueñas, con 25 puntos y 26 créditos de valoración.

Habiéndose aplazado el partido del Kosner Baskonia (4-5) frente al Dreamland Gran Canaria por la llegada de la borrasca 'Emilia' al cielo 'pío-pío', su vecino de las 'islas afortunadas' también aprovechó la ocasión para asentarse en zona noble (7-3). Y lo hizo dominando desde el principio su cita en Lugo, como evidenció el 24-33 del primer periodo.

Los veteranos Aaron Doornekamp (20 puntos), Gio Shermadini (18) y Marcelinho Huertas brillaron por enésima vez, manteniendo a La Laguna Tenerife por delante pese a la reacción local en el segundo acto y tras el descanso. Ya en el cuarto se agotó el combustible de un Breogán donde Jordan Sakho fue el máximo anotador y que, con balance de 4-6, está en mitad de tabla.

Además, la jornada dejó también este sábado el triunfo (86-81) del MoraBanc Andorra ante el Coviran Granada. Shannon Evans (27 puntos) lideró la trabajada e importante cuarta victoria andorrana de la temporada, decisivo en el segundo tiempo y un apretado final.