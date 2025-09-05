Unicaja-Valencia Basket y Real Madrid-La Laguna Tenerife, semifinales de la Supercopa Endesa

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -



Durante el sorteo, Antonio Martín, presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), indicó que "la Supercopa Endesa va a sonar fuerte y bien". "Es el torneo que inaugura la temporada. Estamos muy ilusionados por el nuevo aspecto audiovisual de la competición, han hecho una apuesta terrible", agradeció el dirigente a 'DAZN' en nombre de los clubes.

El director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, manifestó que la acb y Endesa son ya "una familia". "Después de tantos años juntos esta relación es incombustible. El baloncesto representa unos valores que se parecen al espíritu que tiene que tener una compañía de energía. Más allá de poner el nombre, nos identificamos con este deporte", comentó en declaraciones facilitadas por acb.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, destacó la ecuación histórica entre el torneo y la ciudad de Málag donde los equipos "siempre se encuentran un ambiente de apoyo y entusiasta, con un público que entiende de baloncesto", por lo que prevé "un gran acontecimiento".

En este sentido, el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi, recordó que "Málaga es la casa del baloncesto". "Está el impacto directo, cada euro que invertimos se multiplica, además del impacto de la audiencia televisiva. Por otro lado, ayuda a la práctica deportiva, que ha crecido 12 puntos en los últimos años por, entre otras cosas, traer grandes competiciones", argumentó, sobre las competiciones deportivas que acoge Andalucía.

Finalmente, Juan Rosas, vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación de Málaga, invitó a los visitantes a que "se queden en la provincia y disfruten esos días". "Este tiene que ser el camino, esta Supercopa Endesa es un regalo que le vamos a dar a toda Málaga", expuso.