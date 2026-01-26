Unicaja ve al Real Madrid como "probablemente el equipo más en forma ahora de Europa"

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, no escondió que el Real Madrid, su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto, "es probablemente el equipo que más en forma está en Europa", pero que irán "con toda la ilusión del mundo a plantarle cara".

"En el sorteo nos ha tocado ahora mismo el mejor equipo, pero vamos con mucha ilusión de competir en esta Copa. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo que probablemente es el que está más en forma de Europa, con un nivel físico impresionante, con un excelente entrenador, así que iremos ahí con toda la ilusión del mundo a competir y a plantar cara", admitió Rodríguez tras el sorteo de este lunes del torneo.

El directivo, que recordó que había sido "un sorteo un poco peculiar" porque "todavía no ha terminado la primera vuelta" y falta por definir dos emparejamientos, quiso valorar también este primer tramo del conjunto cajista, al que da "mucho mérito" por sus resultados.

Para Rodríguez, el equipo que entrena Ibon Navarro ha superado "muchísimas dificultades en forma de lesiones, incorporación de jugadores nuevos, otra incorporación de jugadores durante la temporada por esas lesiones". "Y hemos terminado a una victoria de ser cabeza de serie", subrayó en declaraciones facilitadas por el club.

"Hay que poner muy en valor lo que ha hecho el equipo en esta primera vuelta en una Liga Endesa cada vez más competitiva, más fuerte cada año, con muchísimos equipos de un gran nivel y todos entrenados muy bien. Ahí pondría en valor el trabajo de nuestro cuerpo técnico y de nuestros jugadores, que han hecho un esfuerzo impresionante por ganar muchísimos partidos y nos han dado la posibilidad de estar un año más en la Copa del Rey", sentenció.