El Valencia Basket abre su epopeya en Atenas

Jean Montero (Valencia Basket) y TJ Shorts (Panathinaikos) disputan un balón en el primer partido del ‘playoff’ de la Euroliga, el 28 de abril de 2026 en el Roig Arena de Valencia - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket afronta este miércoles en Atenas (20.15 horas) el tercer partido de su serie de 'Playoffs' de la Euroliga ante el Panathinaikos, obligado a ganar en el siempre caliente feudo verde si quiere evitar la eliminación y mantener vivo el sueño de una 'Final Four' que, paradójicamente, se disputará en el Telekom Center Athens del conjunto griego.

El 0-2 con el que viajan los de Pedro Martínez, tras caer en los dos primeros encuentros del Roig Arena, ambos decididos en la última jugada, coloca al equipo 'taronja' ante una empresa de enorme dificultad tanto por el nivel del rival como por el peso de los precedentes, con muy pocos equipos capaces de levantar una eliminatoria tras perder sus dos primeros partidos como locales.

Y eso que el Valencia compitió de tú a tú en ambos duelos, ambos muy calientes y en los que saltaron chispas en la pista, en los banquillos y casi hasta en la grada. En el primero (67-68), el conjunto valenciano fue de menos a más tras un mal arranque y llegó con opciones al desenlace, pero un tiro libre final de Kendrick Nunn, tras una jugada bien gestionada por los de Ergin Ataman, acabó inclinando la balanza para el campeón de hace dos temporadas.

Más cruel todavía fue el segundo asalto (105-107), resuelto en una prórroga de altísimo voltaje. Los locales firmaron uno de sus mejores partidos ofensivos del curso, con un Jean Montero inspirado y múltiples focos anotadores, pero el acierto exterior del Panathinaikos y, sobre todo, la sangre fría de Nigel Hayes-Davis, con una canasta sobre la bocina tras tiempo muerto, dejaron helado al Roig Arena y situaron la serie con un 0-2 demoledor.

Pese a ese doble golpe, el cuadro 'taronja' se agarra a los argumentos que sí le han sostenido en la eliminatoria para buscar una epopeya en Atenas. Ha sido superior en varios apartados estadísticos clave, como el rebote, la valoración o las asistencias, y ha demostrado que puede discutirle el ritmo y el juego a un rival plagado de talento. Sin embargo, la eficacia en el triple ha marcado la diferencia en los momentos decisivos.

La serie se traslada a Atenas, donde el ambiente del histórico OAKA y la presión de una afición volcada con su equipo suponen un reto añadido. Además, el clima alrededor del 'PAO' ha estado enrarecido tras los episodios vividos en Valencia, con la presencia y actitud de su presidente, Dimitris Giannakopoulos, junto a la mesa arbitral en los instantes finales del segundo partido, lo que contribuyó a un final tenso y cargado de polémica.

En lo deportivo, el Panathinaikos llega con ventaja, más descanso y con la confianza de haber resuelto dos finales apretados, impulsado por el liderazgo anotador de Nunn, las apariciones decisivas de Hayes-Davis y la consistencia interior de Mathias Lessort. El equipo ateniense mantiene la baja importante de Kostas Sloukas, ausente toda la serie por lesión de rodilla.

Por su parte, el Valencia Basket viajará con todos sus efectivos disponibles salvo Xabi López-Arostegui, baja por problemas musculares, y con el precedente esperanzador de su victoria esta misma temporada en el feudo ateniense en la Fase Regular (79-89), además de otros triunfos pasados en una pista donde ha competido con frecuencia.

La historia, no obstante, juega en su contra. Solo en una ocasión en la era moderna de la Euroliga un equipo ha logrado remontar un 0-2 adverso tras perder los dos primeros partidos en casa. Para repetir la gesta necesitará el equipo español convertir en victoria lo que hasta ahora ha sido solo competitividad y resistir en un escenario donde el Panathinaikos buscará cerrar el pase a su 'Final Four' en casa.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Grant, Nunn, Hayes-Davis, Osman y Lessort --posible quinteto inicial--; Shorts, Rogkavopoulos, Faried, Hernangómez, Grigonis, Mitoglou y Tollopoulos.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, Key, Montero, Moore, Costello y De Larrea.

--ÁRBITROS: Javor, Nedovic y Sukys.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens.

--HORA: 20.15/#Vamos.