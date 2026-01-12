El Valencia Basket arrolla al Casademont Zaragoza

Archivo - Sergio de Larrea con el Valencia Basket - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

El Valencia Basket ha aplastado este lunes al Casademont Zaragoza (115-73) en el partido aplazado de la décima jornada de la Liga Endesa, en el que el conjunto aragonés aguantó el tipo en los dos primeros cuartos antes de que los de Pedro Martínez, segundos de la tabla, pasasen el rodillo tras el descanso.

Después de dos derrotas consecutivas en el Roig Arena, en Euroliga ante el Mónaco y en la competición doméstica frente a Unicaja, el cuadro 'taronja' ha recobrado la calma para reconducir su camino en este frenético inicio de 2026, en el que ha jugado seis encuentros en apenas 12 días.

Los locales abrieron fuego con un parcial de 14-3 que el equipo maño amortiguó, logrando reducir la desventaja hasta los siete puntos al final del cuarto inaugural. La igualdad del segundo cuarto permitió a los de Jesús Ramírez mantener la esperanza (50-42), pero todo se rompería tras el paso por vestuarios.

De la mano del dominicano Jean Montero, que finalizó con 21 puntos, y de Sergio de Larrea, que brilló con 14 tantos y 25 de valoración, Valencia Basket siguió incrementando su renta para cerrar el tercer parcial 34-19, y ya en el último cuarto, sin los tocados Devin Robinson y Trae Bell-Haynes en pista, otro aplastante 31-12 establecía la diferencia final de 42 puntos.