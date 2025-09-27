El Valencia Basket baja de la nube al Unicaja

El equipo 'taronja' se metió en la final de la Supercopa a costa del campeón y reciente ganador de la Intercontinental

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se impuso (87-93) al Unicaja para avanzar a la final de la Supercopa Endesa en la edición 2025 que se disputa en el Martín Carpena, una gran remontada 'taronja' ante el anfitrión y vigente campeón del primer torneo doméstico de la temporada.

Los de Pedro Martínez pusieron la primera piedra para empezar con un título la segunda campaña con el técnico catalán al frente. El regreso del campeón de Liga en 2017 ilusionó y no se concretó en metales, pero el Valencia, con su nueva casa del Roig Arena, refuerzos y objetivos altos, volvió con buena mano.

Sin Jean Montero, Xabi López-Arostegui, Brancou Badio o Yankuba Sima, el equipo 'taronja' supo rehacerse al fuerte inicio local, culminó una remontada de once puntos en el inicio del segundo cuarto (29-18) y dominó tras el descanso. Una de esas caras nuevas Omari Moore, con 20 puntos y 26 de valoración, lideró al Valencia, que no echó de menos a su base estrella Montero e insistió con su filosofía ofensiva hasta que entraron más triples que al rival.

Los de Ibon Navarro confiaban en la dinámica competitiva de tener que preparar la Intercontinental, como el año pasado lograron el doblete de títulos, pero la Supercopa se les atragantó, pese a la gran primera mitad de David Kravish y Chris Duarte. La transición malagueña hizo daño pero Valencia siguió a lo suyo hasta encontrar ritmo, solidez defensiva y acierto.

Darius Thompson, otro refuerzo importante, Matt Costello y el propio Moore pusieron a tiro a los 'visitantes' (44-43) antes del descanso. Esas piezas nuevas funcionaron peor en un Unicaja que perdió duelos, también balones, a pesar de que el tercer cuarto fue un intercambio de golpes. Kendrick Perry y Olek Balcerowski sacaron galones en el anfitrión pero el Valencia no se rindió.

El coletazo de los de Navarro quemó piernas y gasolina en Unicaja para un último cuarto donde Moore dejó su tarjeta de presentación en el baloncesto español. El base estadounidense anotó 10 puntos en el cuarto parcial y el Valencia se metió con autoridad en la final donde espera a Real Madrid o La Laguna Tenerife.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: UNICAJA, 87 - VALENCIA BASKET, 93. (44-43, al descanso).

--EQUIPOS.

UNICAJA: Perry (12), Castañeda (-), Sulejmanovic (5), Webb (6) y Kravish (14) --quinteto inicial--; Díaz (-), Djedovic (7), Barreiro (7), Balcerowski (10), Kalinoski (8), Duarte (13), Tillie (5).

VALENCIA BASKET: Moore (20), Thompson (8), Puerto (9), Pradilla (-) y Reuvers (7) --quinteto inicial--; De Larrea (15), Sako (5), Taylor (10), Iroegbu (9), Nogués (-), Costello (10).

--PARCIALES: 26-18, 18-25, 27-30, 16-20.

--ÁRBITROS: García González, Pérez Pizarro y Serrano. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, 9.951 espectadores.