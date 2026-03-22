Valencia Basket, Baskonia y Joventut cumplen por arriba en la Liga Endesa

Valencia Basket - Coviran Granada - ACB PHOTO

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se impuso (107-91) al Coviran Granada este domingo en la jornada 23 de la Liga Endesa y el Kosner Baskonia y el Asisa Joventut cumplieron también contra Bàsquet Girona (94-81) y Hiopos Lleida (86-88) para afianzarse en zona de 'playoffs'.

El equipo 'taronja' recuperó el sabor de la victoria (17 en liga) tras caer la semana pasada y las dos últimas de Euroliga, sin dar opción en el Roig Arena. Los de Pedro Martínez sacaron su versión más coral, con cinco jugadores en dobles dígitos de anotación, para dominar de principio a fin a un colista que no se rindió. Jaime Pradilla, Brancou Badio y Sergio de Larrea fueron los mejores.

Mientras, un Baskonia que venía también de derrotas se armó en el último cuarto en el Buesa Arena para marcar las diferencias. Timothé Luwawu-Cabarrot (21 puntos) fue el mejor de los vascos, mientras que Kobi Simmons (20 de valoración) y Matteo Spagnolo (21), más el último parcial de Eugene Omoruyi, fueron también decisivos para sumar la 15ª victoria de los de Vitoria en la tabla.

Además, el Asisa Joventut tuvo que ganar dos veces su partido a domicilio ante el Hiopos Lleida. La 'Penya' dominaba en Barris Nord tras el descanso pero los locales dieron la vuelta al marcador. Un parcial de 1-15 en los últimos cinco minutos dio el 15º triunfo de la temporada a un Joventut asentado en zona de 'playoffs'.

Jabari Parker volvió a dejar buenos números con su nueva camiseta, y Ricky Rubio fue quien lideró a los catalanes con 16 puntos y 23 de valoración. Simon Birgander (22 de valoración) y los 11 puntos de Cameron Hunt en el último cuarto fueron también vitales para la quinta victoria seguida de los de Badalona.

Por otro lado, el Río Breogán salió de su bache con un 75-83 en su visita a un desacertado Dreamland Gran Canaria. El equipo amarillo, en crisis y pegado a la zona de descenso, se derrumbó en el tercer cuarto (13-26). Danko Brankovic (15 puntos, 13 rebotes y 24 de valoración) fue quien impulsó a los de Luis Casimiro.