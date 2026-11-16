El Valencia Basket busca defender el liderato en Belgrado

El base del Valencia Basket TJ Shorts durante el encuentro de Euroliga 2026-27 frente al Barça. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se mide este martes (20.45 horas) al Partizan Belgrado en tierras serbias, en la jornada 12 de la Fase Regular de la Euroliga 2026-27, con el objetivo de prolongar el mejor arranque de su historia y afianzar así el liderato, mientras que los locales buscan meterse en el 'Top 10' con su tercera victoria consecutiva.

Los 'taronja' son los nuevos líderes de la clasificación tras vencer con autoridad al FC Bayern Múnich (102-87) en el Roig Arena, donde firmaron el mejor arranque de su historia en la máxima competición europea, con un balance de 8-3. Ahora, buscarán prolongar esta gesta para mantenerse una jornada más al frente de la tabla. Eso sí, los de Belgrado, que vienen de imponerse al Kosner Baskonia (80-66), querrán sumar su cuarta victoria seguida delante de su afición para poder arrebatar la décima plaza al Hapoel Tel Aviv.

Xavi Albert parece no haber olvidado los dulces recuerdos de la temporada pasada, ya que sus pupilos atraviesan un estado de forma excelso, con nueve victorias en sus últimos diez compromisos entre Euroliga y Liga Endesa. Y que esta gran temporada no se entiende sin TJ Shorts, que promedia 16,6 puntos por encuentros y acumula cinco partidos seguidos en esta competición anotando por encima de los 10, ni sin Armoni Brooks, especialista en lanzamientos de tres con un 42,9% de acierto.

Por ello, se espera que tanto el base como el escolta vuelvan a ser decisivos en este encuentro, en el que tendrán enfrente a un conjunto serbio caracterizado por su solidez defensiva. El técnico catalán Joan Peñarroya ha construido un equipo duro de roer, pues es el que menos puntos encaja, con una media de 77,09 puntos por choque, y el segundo que más balones roba, 7,9 recuperaciones.

Precisamente de ello, Xavi Albert advirtió en la previa. "Es un equipo que defensivamente está en la élite de la competición y será precisamente el punto donde tendremos que centrar el mayor de nuestros esfuerzos. Encontrar esta continuidad y la fluidez que necesitamos en ataque contra una de las mejores defensas del campeonato. Igualar la capacidad y la intensidad física es básico, también respecto a nuestra defensa contra su ataque", expresó en declaraciones facilitadas por el club valenciano.

Otra de las amenazas será el propio Belgrade Arena, donde el Valencia Basket ha caído en sus dos visitas. En la más reciente, los 'taronja' estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero terminaron cediendo después de dos prórrogas (110-104). Además, Dylan Osetkowski regresará a la que fue su casa durante la pasada temporada y, junto a Neal Sako, tendrá la responsabilidad de suplir las bajas de Nikola Mirotic y Nate Reuvers, reduciendo la principal amenaza de los de Peñarroya Carlik Jones, máximo anotador del equipo con 13,8 puntos de promedio.

Pero al Partizan no solo le bastará con las actuaciones de su base para llevarse este partido. Joan Peñarroya, que no podrá contar con Kevarrius Haye, Ethan Thompson ni Derek Wills, incorporó recientemente a sus filas al pívot Chris Silva, a quien podría recurrir en esta fecha para mejorar su registro de 10,5 rebotes ofensivos por choque ante un Valencia Basket que siempre se muestra fuerte bajo su aro donde captura una media de 25,5 rebotes defensivos.

FICHA TÉCNICA

-EQUIPOS.

PARTIZAN BELGRADO: Jones, Lakic, Marinkovic, Reeves y Jekiri --posible quinteto inicial--; Vildoza, Pajola, Tanaskovic, Allman, Nakic y Franks.

VALENCIA BASKET: Shorts, Brooks, Taylor, Osetkowski y Sako --posible quinteto inicial--; Cardenas, Saint-Supéry, Moore, Puerto, Gueye, Corbalan, Rivero y Lucas Marí.

ÁRBITROS: Lottermoser, Sukys y Thepenier.

PABELLÓN: Belgrade Arena.

HORA: 20.45/M+ Baloncesto.