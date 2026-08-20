El Valencia Basket cede a Paula Saravia al Joventut Badalona

Paula Saravia, durante un partido. - MIGUEL ÁNGEL POLO

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha anunciado este jueves la cesión de la jugadora española Paula Saravia, escolta de 22 años y 1,85 metros de altura, al Joventut Badalona para la próxima temporada 2026-27 y que ahí tenga "la oportunidad de seguir creciendo" en la Liga Femenina Challenge.

Así lo indicó el club 'taronja' en su nota de prensa. Nacida el 18 de febrero de 2004 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Saravia llegó la pasada campaña a Valencia y alternó la dinámica del primer equipo con La Cordà de Paterna, entonces equipo vinculado en esa LF Challenge.

"Con la camiseta 'taronja' disputó tres partidos de EuroLeague Women. En el combinado filial jugó un total de 29 encuentros en los que promedió 9,7 puntos, 2,5 rebotes, 1 asistencia y 5,4 de valoración", detalló la nota sobre una jugadora formada desde su etapa infantil en el Movistar Estudiantes, donde con 18 años ya tuvo ficha del primer equipo.

Así pudo contar con minutos en LF Endesa, Copa de la Reina y Eurocup. "Saravia ha pasado por las categorías de formación de la selección española y en los últimos años se ha especializado en el baloncesto 3x3. En 2022 se colgó el bronce en la Copa del Mundo U18F 3x3 junto a las 'taronjas' Alicia Flórez e Irene Broncano", zanjó el texto de prensa.