El Valencia Basket constata su mala racha en el OAKA

Clara derrota (90-73) del equipo 'taronja' en la pista del Panathinaikos

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket perdió este jueves por un claro 90-73 en su visita al Panathinaikos, dentro de la jornada 10 en la Fase Regular de la Euroliga, constatando el equipo 'taronja' su mala racha en este torneo y, por extensión, su visible bache de resultados otoñales.

En el OAKA Altion, los pupilos de Álex Mumbrú encajaron su cuarta derrota seguida entre todas las competiciones, una dinámica extensible a seis malas cosechas en sus últimos siete partidos. Si bien en los anteriores había achuchado hasta el desenlace, esta vez su rival se mostró muy sólido desde el primer minuto.

Subido a lomos del base Kostas Sloukas, el Panathinaikos volteó un 3-4 inicial y ya nunca soltó la delantera en el marcador. Con el también base Jerian Grant acertando desde la media distancia y con el pívot Mathias Lessort dominando en la 'pintura', la brecha aumentó sin remedio.

Un triple de Eleftherios Mantzoukas corroboró esa tendencia en la última jugada del cuarto inaugural (27-18). Mantzoukas incluso repitió canasta de tres nada más arrancar el siguiente periodo, hilvanado con sendos triples de Kendrick Nunn y de Luca Vildoza (36-18) que amagaron con romper el encuentro en favor de los atenienses.

Reaccionó el Valencia por mediación de Boubacar Touré, de Chris Jones y de Xabi López-Arostegui, fraguando un parcial de 0-9 que hizo que Ergin Ataman moviese el banquillo y confiase nuevamente en Sloukas. Una canasta suya truncó la réplica visitante, que ya jamás regresó después del descanso (49-35).

Mumbrú no halló el modo de que sus pupilos cortasen la sangría en defensa, mientras que Ataman desde el banquillo de enfrente lucía una sonrisa de satisfacción. Su plantilla parece haber superado las malas sensaciones de los primeros compromisos de esta Euroliga, que no daban la talla ante su etiqueta de candidato a jugar la Final Four.

TRÁMITE CON SUSTO FINAL

El tercer periodo frente al Valencia fue un mero trámite, sin verse agobios en el electrónico del OAKA tras un parcial acumulado de 23-18. Grant, en la bombilla, y Lessort, bajo tableros, siguieron anotando para el Panathinaikos en instantes clave, al tiempo que Semi Ojeleye se reivindicó por parte 'taronja'.

El alero nigeriano entra a menudo en los planes de su entrenador y goza de bastantes minutos, pero echaba en falta un día de más puntería en sus lanzamientos. A pesar de su ímpetu, acompañado por el trabajo de Touré, el conjunto valenciano solo maquilló el resultado en un último cuarto donde el pabellón ateniense disfrutó a sus anchas.

Habiendo controlado bien un parcial visitante de 0-7 (72-60), guiado por la destreza de Jared Harper, el Panathinaikos abrochó su triunfo con una renta de +17 y se ubicó con un balance de 6-4 en la zona alta de la clasificación. Por contra, el Valencia se quedó con 5-5 en el pelotón de clubes que optan al 'play-in'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 90 - VALENCIA BASKET, 73 (49-35, al descanso).

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Sloukas (12), Grant (13), Grigonis (11), Lessort (17) y Mitoglou (14) --quinteto inicial--; Kalaitzakis (2), Vildoza (6), Nunn (5), Balcerowski (1) y Mantzoukas (9).

VALENCIA BASKET: Jones (8), Robertson (3), Puerto (5), Inglis (2) y Davies (5) --quinteto inicial--; Harper (9), López-Arostegui (8), Ojeleye (16), Reuvers (6), Touré (8), Claver (-) y Pradilla (3).

--PARCIALES: 27-18, 22-17, 23-18 y 18-20.

--ÁRBITROS: Belosevic, Shemmesh y Vilius. Eliminaron por faltas personales a Davies en el Valencia Basket.

--PABELLÓN: OAKA Altion, 14.630 espectadores.