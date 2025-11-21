El Valencia Basket da otro golpe en Euroliga

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket superó (76-73) al Estrella Roja en la jornada 12 de la Euroliga para demostrar por séptima vez esta campaña que está preparado para cosas grandes, aguantando un final apretado ante uno de los colíderes para seguir fuerte en el Roig Arena.

El equipo de Pedro Martínez tuvo que sobrevivir a un día irregular, de poco acierto de tres, de falta de rebote para imponer su ritmo. Un Valencia camaleónico, que sabe ganar de maneras distintas, se adaptó este viernes a la exigencia de los serbios tras un mal tercer cuarto en el que perdió un colchón de 10 puntos.

El cuadro 'taronja' se fue al vestuario con un jugoso 49-39, su mayor diferencia del primer tiempo, gracias a un segundo cuarto férreo en defensa. Ante la falta de puntería, aunque Estrella Roja metió más desde fuera pero estuvo incómodo por no poder dominar la pintura, el trabajo atrás marcó la diferencia para los locales.

Brancou Badio dejó grandes minutos y Jean Montero irrumpió, aunque no tuvo protagonismo después en el segundo tiempo. El Valencia provocó las pérdidas del rival y ahí es donde pudo correr, pero todo cambió con un mal tercer parcial. El colapso local, sin ideas en ataque y sin esa defensa del cuarto anterior, dio incluso el mando a los serbios hasta un 60-60 para el tramo final.

Pedro Martínez metió el físico que pudo ante el despertar del potencial y la calidad de los visitantes. Codi Miller-McIntyre (23 puntos) destacó por encima del resto, pero el partido se quedó en un intercambio de golpes en busca de ganador. El rebote ofensivo ayudó a los locales y Badio firmó un triple importante, además de ganarle un salto a Chima Moneke, pero sin dos jugadas buenas seguidas los de Pedro Martínez, como le ocurrió a Kameron Taylor.

Tampoco el Estrella Roja supo ponerse por delante cuando tuvo la oportunidad. Todos fallaron, pero el último fue Nikola Kalinic, en la última posición de los serbios, la pérdida que colmó el vaso. Nueve victorias y una sola derrota, contra el Hapoel Tel-Aviv sin público, esta temporada para el Valencia Basket en el Roig Arena, cimientos para luchar por títulos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 76 - ESTRELLA ROJA, 73. (49-39, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (10), Moore (3), Taylor (12), Reuvers (7) y Costello (8) --quinteto inicial--; Thompson (5), Pradilla (5), Badio (16), Puerto (6), Key (4), Sako (-).

ESTRELLA ROJA BELGRADO: Butler (8), Miller-McIntyre (23), Kalinic (7), Moneke (6) y Motiejunas (7) --quinteto inicial--; Nwora (14), Plavsic (-), Davidovac (-), Ojeleye (8), Dobric (-), Dos Santos (-).

--PARCIALES: 26-26, 23-13, 11-21, 16-13.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Sukys y Boubert.

--PABELLÓN: Roig Arena.