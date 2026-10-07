Los jugadores del Valencia Basket durante un partido - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Valencia Basket defiende su invicto ante el peligroso Hapoel

Los 'taronja' buscan su cuarta victoria seguida ante su primer hueso duro de la temporada e igualar su mejor arranque histórico en Euroliga

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se examina este jueves (20.30 horas) ante el Hapoel Tel Aviv israelí en la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, con el objetivo de mantener su condición de invicto frente a un rival de potencial y frente al que quiere igualar su mejor arranque en la competición.

El Roig Arena acoge su segundo partido de Euroliga, en un duelo en el que el conjunto dirigido por Xavi Albert querrá seguir con su buen inicio ras imponerse al Besiktas (94-96), Kosner Baskonia (111-88) y ASVEL Villeurbane (92-105). Además, la reciente victoria, la primera de los 'taronja' en liga Endesa, ante el Casademont Zaragoza (82-97), ha servido para ir apuntalando el rendimiento del renovado equipo.

Ahora, el Valencia Basket busca poner un 4-0 que sólo ha logrado en su año de debut, en la 2003-2004, y para ello se encuentra con un Hapoel con el que ha librado buenas batallas en las últimas dos temporadas. En la 24-25, se enfrentaron en semifinales de EuroCup donde el equipo israelí se llevó el billete a la final tras ganar el último choque en La Fonteta, mientras que en la pasada, ya en la máxima competición continental, se repartieron victorias a domicilio con los de Dimitris Itoudis siendo los primeros en ganar en el nuevo feudo 'taronja'.

Además, si se tienen en cuenta los resultados de los cinco choques entre ambos equipos, en especial los de la última temporada, con 99-104 en Valencia y 93-100, prórroga mediante, en Israel, se prevé un partido con bastantes puntos. Por ello, ante seguramente el primer hueso duro al que se tiene que enfrentar en esta Euroliga, los pupilos de Xavi Albert deberán seguir demostrando que son el equipo más anotador, con una media de 104 puntos por partido, apoyado en su gran acierto exterior y el juego colectivo.

Y precisamente esa variedad ofensiva pasa, fundamentalmente, por las manos de un gran TJ Shorts, segundo jugador con mayor índice de rendimiento (22,8) y cuarto con mejor media anotadora (19,0), y del veterano Nikola Mirotic, quien se está convirtiendo en una pieza fundamental, que parece haber encajado en el esquema de Albert y que ha aportado dobles dígitos de anotación en todos sus encuentros, con 22 la pasada semana ante el ASVEL.

Un caso distinto es el Hapoel Tel Aviv, cuyo juego no destaca seguramente hasta el momento por su fluidez y reparto de balón, ya que es el equipo con menos asistencias en este inicio de la Fase Regular, con apenas 13 por encuentro, aunque cuenta con muy buenas individualidades como las del alero Elijah Bryant y el base Vasilije Micic.

El americano, que promedia 16,7 puntos y 8,3 rebotes por encuentro, viene de mostrar su nivel en las victorias ante el Estrella Roja (80-81) y ante el Real Madrid (102-98) con 31 y 40 de valoración, respectivamente, y dos consiguientes galardones de 'MVP' consecutivos. El serbio ha empezado también entonado la temporada (15,7 puntos).

Estos dos jugadores, junto a otros como Zach Leday, Tomas Satoransky, Antonio Blakeney o Dan Oturu, son las principales piezas de un Hapoel que, por el contrario, es el que menos pérdidas comete, por lo que la batalla por el rebote y el control del ritmo será clave para batir a un rival que empezó la campaña cayendo en casa ante el Bayern por 84-86.

"Jugamos ante un equipo con mucho de talento, donde destaca especialmente su capacidad de generación en el bloqueo directo. Con dos jugadores que son referentes ahora mismo en producción dentro del mismo equipo como Bryant y Micic, pero que tiene muchas más armas y las usa en función de las necesidades del partido. Estamos predispuestos a jugar contra uno de los mejores equipos de la competición y centrados en el presente nuestro, en ser mejores", analizó Albert en declaraciones facilitadas por el club.

FICHA TÉCNICA

--EQUIPOS.

-VALENCIA BASKET: Shorts, Brooks, Taylor, Mirotic y Reuvers --posible quinteto inicial--; Cárdenas, Saint-Supéry, Corbalán, Gueye, Sako, Puerto, Rivero, Moore, Marí y Sima.

-HAPOEL TEL AVIV: Satoransky, Micic, Bryant, Leday y Caboclo --posible quinteto inicial--; Blakeney, Carrington, Oturu, Wainright, Toppin, Odiase y German.

--ÁRBITROS: Hordov, Zamojski y Boubert.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Plus+.