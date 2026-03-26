El Valencia Basket defiende 'Top 4' ante un entonado Partizán

Archivo - Jaime Pradilla durante un partido del Valencia Basket - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket afrontará este viernes (20.30 horas) en la jornada 34 de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 una complicada y vital visita al Stark Arena de Belgrado, donde le espera un Partizán serbio sin opciones, pero en buena dinámica de resultados y sensaciones.

El conjunto 'taronja' tiene ante sí la primera de sus dos salidas consecutivas en las que debe sacar el triunfo para mantenerse en el preciado 'Top 4' que ahora cierra y que apuntaló el pasado martes con una victoria de nivel y prestigio en el Roig Arena ante el potente Olympiacos griego.

El triunfo sellado con dos tiros libres del joven Sergio de Larrea y una defensa final sobre Evan Fournier hicieron recuperar la sonrisa tras dos derrotas seguidas, ante el Real Madrid y el Barça, a los de Pedro Martínez, que intentará festejar la noticia de su renovación hasta 2028 con un necesario triunfo a domicilio.

El Valencia Basket espera terminar de aplacar las dudas que ha podido dejar como visitante durante esta Fase Regular para poder soñar con el 'factor cancha' en unos 'playoffs' que tiene al alcance de su mano. A falta de cinco jornadas, tiene tres visitas, a la Virtus la semana que viene y al Dubai BC en la última jornada, con choques en casa ante el EA7 Emporio Armani Milán italiano y el Panathinaikos griego, este último el único rival directo.

Partizán no lo es, pero jugar ante su público en Belgrado nunca es fácil, algo a lo que se ha sobrepuesto el equipo valenciano esta campaña en la que, a pesar de no ser regular como visitante, ha ganado en canchas 'calientes' como las del Hapoel israelí, el Olympiacos, el Panathinaikos y, el otro conjunto de la capital serbia, el Estrella Roja.

Y los 'taronjas' necesitarán su mejor versión para batir a un oponente que, aunque ya no tiene opciones de alcanzar el 'Top 10' con un balance de 13-20, ha ido mejorando desde la llegada del español Joan Peñarroya a su banquillo en sustitución del mítico Zeljko Obradovic. De hecho, recibirá al Valencia Basket en una buena dinámica de resultados, con cuatro victorias consecutivas.

La peor noticia para Pedro Martínez será la de no poder contar con un jugador importante como el base dominicano Jean Montero, que se lesionó en la mano derecha en la última acción del partido ante el Olympiacos, y el alero español Xabi López-Arostegui, lesionado muscularmente, de cara a medirse a un rival con jugadores a vigilar como los bases Carlik Jones y Nick Calathes, el alero Isaac Bonga o el pívot Bruno Fernando, y que ha mejorado defensivamente por lo el equipo de Pedro Martínez necesitará su mejor versión ofensiva.

"Llevamos muy mal este año cuando jugamos fuera en Euroliga y después otra vez fuera en el mismo fin de semana el partido de Liga Endesa porque hemos perdido la mayoría de los partidos que hemos jugado así. Es un esfuerzo grande para el equipo físico y también mental, y Xabi López-Arostegui y de Jean Montero todavía nos limita un poco más como equipo", señaló el técnico catalán en declaraciones facilitadas por su equipo.

Martínez advierte además que el "Partizán está en otro momento". "Han ganado siete de los 10 últimos partidos en Euroliga, y creo que ahora mismo es un equipo muy sólido en el rebote defensivo. También todo lo que tiene que ver con la actividad defensiva ha mejorado muchísimo. Es una pista que tiene un grandísimo ambiente y que vamos a tener que hacer un gran partido para tener opciones", sentenció.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PARTIZÁN BELGRADO: Jones, Brown, Bonga, Osetkowski y Jekiri --posible quinteto inicial-- Calathes, Fernando, Milton, Pokusevski, Radanov, Lakic y Bosnjakovic.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Puerto, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Taylor, Reuvers, De Larrea, Key, Moore, Costello, Sima y Nogués.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Sukys y Bissuel.

--PABELLÓN: Stark Arena.

--HORA: 20.30/M+ Deportes 3.