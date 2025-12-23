El Valencia Basket deja siempre al Kosner Baskonia a remolque

Archivo - Matt Costello, en un partido del Valencia Basket. - Europa Press/Contacto/Vicente Vidal Fernandez

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado este martes por 91-81 al Kosner Baskonia durante la jornada 18 de la fase regular de la Euroliga, donde el tremendo acierto del equipo valenciano en sus tiros desde el perímetro, especialmente antes del descanso, han dejado siempre a remolque a un conjunto vasco que continúa sin vencer lejos de su pabellón.

En el Roig Arena, los locales hicieron ver su intención con triples en sus tres primeras canastas. La réplica del Baskonia corría a cuenta de Markus Howard, que lleva dos semanas en estado de gracia, pero que se cargó pronto de faltas personales y eso redujo para Paolo Galbiati la rotación de hombres 'pequeños', sin contar tampoco con Markquis Nowell.

Cada vez que los visitantes apretaban el marcador, guiados sobre todo por Timothé Luwawu-Cabarrot, el equipo 'taronja' golpeaba con sus tiros lejanos hasta clausurar el primer periodo con 27-19 a su favor. El gran artífice de esa ventaja había sido Matt Costello, que en el siguiente periodo fue ayudado por los habituales Kameron Taylor y Brancou Badio.

Sin embargo, al alcanzar la redonda cifra de 50 puntos, los pupilos de Pedro Martínez se quedaron clavados y su oponente redujo distancias por obra de Luwawu-Cabarrot, de Eugene Omoruyi y de un Mamadi Diakite que mandó todo al descanso con 58-47. Pero al regreso de vestuarios, el Valencia amplió su renta con buena puntería igualmente de Jean Montero.

Eso sí, el ambiente era extraño y el Baskonia volvió a resucitar de la mano de Howard tras haber ido 74-52 abajo. El escolta de New Jersey coló un triple y asistió a otros dos, primero de Rodions Kurucs y luego de Omoruyi, para mantener a su equipo en la 'pomada'. Y como un 'déjà vu', Howard hizo dos faltas seguidas a 2:10 para acabar el tercer acto.

Al inicio del cuarto periodo, el 76-65 aún daba esperanza de remontar a los vitorianos, que en pleno barullo se situaron 80-74 y quedaba mucho tiempo por delante. Costello cortó esa mala dinámica 'taronja' con un triple marca de la casa y Omari Moore y Kam Taylor retomaron sus sendas anotadoras, claves junto a la brega de Jaime Pradilla en defensa.

Dos tiros libres de Taylor pusieron el +10 de nuevo para el Valencia y al conjunto alavés se le fue agotando el reloj. Un lanzamiento a la desesperada de Luwawu-Cabarrot y una mala acción ofensiva de Kurucs consumaron otra derrota más fuera de casa para el Baskonia, que lleva seco de alegrías europeas a domicilio desde el 17 de diciembre de 2024.

Por contra, la victoria delante de su público sirvió al Valencia para colocarse con un balance de 12-6, el mismo que tienen FC Barcelona y Panathinaikos en los puestos cabeceros de la tabla, todos persiguiendo al sorprendente líder Hapoel Tel Aviv, que luce un registro de 13-5.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 91 - KOSNER BASKONIA, 81 (58-47, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (16), Badio (12), Puerto (4), Costello (18) y Sako (2) --quinteto inicial--; De Larrea (-), Thompson (-), Taylor (16), Moore (11), Key (-), Pradilla (6) y Reuvers (6).

KOSNER BASKONIA: Simmons (8), Howard (9), Radzevicius (2), Frisch (6) y Diop (-) --quinteto inicial--; Spagnolo (2), Diakite (8), Kurucs (6), Luwawu-Cabarrot (13), Forrest (10), Omoruyi (17) y Villar (-).

--PARCIALES: 27-19, 31-28, 18-18 y 15-16.

--ÁRBITROS: Radovic, Shemmesh y Boubert. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena, 12.320 espectadores.