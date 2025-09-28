El Valencia Basket doblega al Madrid de Scariolo por la Supercopa

El equipo 'taronja' conquista por segunda vez el torneo gracias al MVP Sergio de Larrea y a Kameron Taylor

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket tumbó (94-98) al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa Endesa celebrada este domingo en el Martín Carpena de Málaga, segunda vez que gana el torneo tras 2017 y gracias a la actuación destacada de Sergio de Larrea (21 puntos y 23 de valoración) y Kameron Taylor (17 y 22).

Los de Pedro Martínez estropearon el inicio de una nueva era en el equipo blanco, con Sergio Scariolo al frente mucho trabajo por hacer, con la buena adaptación de sus caras nueva y la identidad que ya explotaron el pasado curso. El Valencia no se amilanó ante un Madrid a chispazos y un intento de remontada final que no cuajó.

El equipo 'taronja' aceptó el guion de una final ofensiva, con la repartida anotación y protagonismo de Edy Tavares y Sergio Llull, además de un Trey Lyles que quiso dejar huella con su primera actuación de blanco al final del primer cuarto. Sin embargo, el Valencia encontró más acierto en sus lanzamientos.

También coral, Omari Moore y Nate Reuvers encabezaron un gran segundo acto de los de Pedro Martínez para irse por delante al descanso (44-51). El tercer cuarto tuvo el nombre propio de Mario Hezonja, con 12 puntos, pero el Valencia se mantuvo en el partido para dar el golpe en el momento decisivo con De Larrea.

El internacional español fue artífice del debut fallido del que fuera su seleccionador el pasado verano en el Eurobasket. El base de 19 años anotó 11 puntos en el último cuarto y puso en bandeja el título al Valencia, igual que el recién llegado Taylor. Pese a las bajas, el equipo 'taronja' encontró una buena rotación, aunque tuvo que sudar hasta el final contra los de Scariolo.

El gen competitivo de los blancos, intacto pese al cambio de ciclo, lo impulsó Campazzo con seis puntos en un abrir y cerrar de ojos que convirtió el desenlace en una guerra de faltas, canastas rápidas y visitas a la línea personal. El propio De Larrea fue quien aseguró un título que ya se le escapó el año pasado al Madrid y que confirma que el proyecto del Valencia aspira a ser ganador.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 94 - VALENCIA BASKET, 98. (44-51, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Feliz (7), Abalde (3), Hezonja (19), Deck (11) y Tavares (7) --quinteto inicial--; Procida (3), Llull (9), Campazzo (18), Kramer (5), Lyles (9), Garuba (3), Fernando (-).

VALENCIA BASKET: Moore (10), Taylor (17), De Larrea (21), Pradilla (9) y Reuvers (12) --quinteto inicial--; Puerto (10), Thompson (9), Sako (6), Iroegbu (2), Costello (2).

--PARCIALES: 27-24, 17-27, 25-18, 25-29.

--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Aliaga y Serrano.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, 9.630 espectadores.