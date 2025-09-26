El Valencia Basket firma al ala-pívot Valerio-Bodon para jugar la Supercopa de España

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha anunciado este viernes la incorporación del ala-pívot Vincent Valerio-Bodon para jugar la Supercopa de España, en la que el club 'taronja' se medirá este sábado (18.00 horas) en semifinales al Unicaja Baloncesto, en un duelo en el que Pedro Martínez podrá contar con el ala-pívot dominicano, aunque internacional con Hungría.

"El ala-pívot internacional con Hungría Vincent Valerio-Bodon (2,06m, Santo Domingo (República Dominicana), 02/05/2001, 24 años) pasará a formar parte de la plantilla del Valencia Basket y participará en la Supercopa Endesa con nuestro primer equipo masculino después de haber estado ayudando a los entrenamientos de pretemporada desde hace varias semanas y participar en el partido amistoso en Yecla ante UCAM Murcia", ha anunciado el club 'taronja' en un comunicado.

La incorporación de Valerio-Bodon llega tras confirmarse la baja del pívot Yankuba Sima, quien sufre una lesión muscular y se perderá la Supercopa. Esta baja se suma a las de Brancou Badio, Xabi López-Arostegui y Jean Montero, por lo que el equipo de Pedro Martínez ha tenido que recurrir al internacional húngaro para suplir estas ausencias.

Aunque nació en República Dominicana, Valerio-Bodon se crió desde muy pequeño en Hungría, donde empezó a jugar a baloncesto y desarrolló su carrera profesional hasta 2023. Disputó las dos últimas temporadas en la G-League con los South Bay Lakers y los Rip City Remix, donde coincidió con el nuevo fichaje 'taronja' Isaac Nogués y con el que ahora disputará la Supercopa de España con el Valencia Basket.