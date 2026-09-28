Archivo - Encuentro entre Valencia Basket - Baskonia de la Euroliga de la temporada 2025-26. - David Pastor Andres / Zuma Press / Europa Press

Valencia Basket y Kosner Baskonia buscan regularidad

El conjunto 'taronja' y el baskonista viven el primer duelo español de la Euroliga 26-27

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket regresa este martes (20.30 horas) al Roig Arena en competición europea frente al Kosner Baskonia de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, en un duelo en el que tanto los 'taronja' como los vitorianos buscan mejorar la defensa y conseguir el segundo triunfo de la temporada tras un inicio con luces y sombras.

El conjunto valenciano arranca su andadura como local en la máxima competición continental en un Roig Arena que pretende convertir en un fortín como el año pasado cuando cerró la primera fase con un balance de 16-3 y lo hace además contra un equipo baskonista que en estas dos últimas campañas ha sumado sólo cuatro triunfos en 38 salidas.

En competición europea, los pupilos de Xavi Albert se estrenaron con una sufrida victoria en su visita al Besiktas turco (94-96), en la que el equipo necesitó de un gran TJ Shorts, que anotó 26 puntos, y un buen juego colectivo con otros cinco jugadores aportando diez o más puntos.

Sin embargo, el conjunto valenciano no termina de estar tan estable como en su brillante año pasado, sobre todo a nivel defensivo, y afrontará este partido tras caer derrotado en casa en su estreno en Liga Endesa ante el iLerna Lleida por 100-105, una cantidad de puntos que dee reducir ante un Baskonia que apuesta por un juego también muy ofensivo.

Para volver a mostrar buenas sensaciones ante su público, al campeón de la Liga Endesa, que además debe gestionar el factor emocional de repetir la gesta de la campaña pasada, se le presenta el rival español contra el que más temporadas se ha enfrentado en competición internacional, y con el que tiene un saldo positivo de 5-3 en la Euroliga, habiendo ganado los tres últimos partido de esta competición. Además, ambos se vieron en la pretemporada, con triunfo 'taronja' por 93-91, aunque entonces les faltaban piezas todavía.

Por su parte, el Kosner Baskonia de Paolo Galbiati tiene la tarea pendiente de mejorar los resultados fuera de casa en Euroliga, un lastre estas dos últimas campañas que le han impedido estar ni siquiera cerca del 'Top 10'. Sin embargo, el técnico italiano ya sabe lo que es ganar el curso pasado en el Roig Arena, en su última visita, aunque fuera en competición doméstica y por un ajustado 86-88.

El equipo vitoriano no parece estar todavía del todo fino y llega a esta cita en la capital del Turia después de caer claramente en el Buesa Arena ante el Olympiacos (89-106) y de sumar un sufrido triunfo en su inicio en la Liga Endesa en su visita al Recoletas San Pablo Burgos (97-98). Dos resultados que también reflejan el debe que sufre el conjunto vasco en la faceta defensiva.

Este no es el único debe del Kosner Baskonia, ya que los vigentes campeones de Copa del Rey también tendrán que mejorar respecto a su estreno continental su puntería desde fuera, que no alcanzó al 40 por ciento, y tener algo más de poderío bajo los tableros tras ser superados ampliamente tanto ante el Olympiacos como sobre todo en Burgos donde se dejó coger 23 rebotes ofensivos por los apenas tres que pudo capturar.

FICHA TÉCNICA

--EQUIPOS.

VALENCIA: Shorts, Saint-Supéry, Reuvers, Taylor y Osetkowski --posible quinteto inicial--; Brooks, Cárdenas, Mirotic, Puerto, Moore, Gueye y Sako.

BASKONIA: Simmons, Duarte, Stewart, Kurucs y Sedekerskis --posible quinteto inicial--; Baugh, Faried, Frisch, Howard, Joksimovic, Lawson y Spagnolo.

--ÁRBITROS: Belosevic, Lottermoser y Shemmesh.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/M+ Baloncesto 2.