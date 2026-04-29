El Valencia Basket necesita devolver el golpe al Panathinaikos

Nathan Reuvers y Mathias Lessort durante el primer partido del 'playoff' de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket afrontará urgido este jueves (20.45 horas) su segundo partido en el Roig Arena de su 'playoff' de cuartos de final en la Euroliga 2025-26 ante el Panathinaikos AKTOR, después de caer en el primer duelo de forma ajustadísima y con la obligación de no viajar a Atenas con un 0-2 casi imposible de levantar.

El conjunto 'taronja' no pudo sacar el primer punto de esta serie al mejor de cinco encuentros y, tras ir a remolque del heptacampeón de Europa, terminó cayendo por 67-68 frente a un adversario que demostró su carácter competitivo y su experiencia en este tipo de situaciones reñidas.

Ahora, con más presión, el equipo que entrena Pedro Martínez tratará de equilibrar esta dura eliminatoria para no viajar al OAKA al borde del abismo. Para ello, debe intentar seguramente acercarse más a la versión en ataque que ha ofrecido durante casi toda la temporada y que pudo imponer ante los de Ergin Ataman.

El Valencia tiene como principal misión recuperar su puntería exterior si quiere aumentar sus opciones de estar en la cancha ateniense, pero en la 'Final a Cuatro'. El martes no fue el mejor partido desde la línea de tres y firmó un pobre 6/33 que provocó que su caudal ofensivo se redujese bastante y se quedase lejos de los 90 que promedia, y de los 102 que le había metido al 'PAO' en su anterior duelo de la Fase Regular.

El equipo valenciano necesitará también una mejor versión del base dominicano Jean Montero. El nombrado 'Estrella Emergente' no tuvo su mejor partido y pese a ser el máximo anotador local con 15 puntos, tampoco acertó desde fuera, con un 4/10 (2/6 desde el triple), y también cometió demasiadas pérdidas (5).

Otro debe en el conjunto de Pedro Martínez será el de tratar de mantener su superioridad reboteadora en el aro contrario y, sobre todo, de ser el que lleve la iniciativa en el marcador. Para ello, tendrá que recuperar energías para volver a funcionar a nivel defensivo tras una dura batalla física, principalmente sobre Kendrick Nunn, autor de 21 puntos, aunque 14 de ellos en el primer cuarto.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, Key, Montero, Moore, Costello y De Larrea.

PANATHINAIKOS: Grant, Nunn, Hayes-Davis, Osman y Lessort --posible quinteto inicial--; Shorts, Rogkavopoulos, Faried, Hernangómez, Grigonis, Mitoglou y Tollopoulos.

--ÁRBITROS: Radovic, Lottermoser y Hordov.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.45/M+ Deportes.