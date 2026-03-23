Archivo - Sergio de Larrea durante un partido del Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Valencia Basket quiere acabar con el idilio valenciano de Olympiacos

El conjunto 'taronja' espera volver a ser fuerte en el Roig Arena en un choque importante para sus aspiraciones de 'Top 4' en la Euroliga

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket tratará de rehacerse de su último revés en la Fase Regular de la Euroliga 25-26 con una victoria importante para sus aspiraciones en la visita de este martes al Roig Arena (20.30 horas) de un rival directo por el 'Top 4' como el entonado Olympiacos griego.

El equipo que entrena Pedro Martínez se ha salido de los cuatro primeros clasificados que se quedarían con el 'factor cancha' en los 'playoffs' de la máxima competición continental después de caer en sus dos duelos seguidos contra el Real Madrid (96-79) y el Barça (62-66), en los que su maquinaria ofensiva no estuvo al nivel que está ofreciendo casi toda la temporada.

El revés del pasado jueves en casa ante el conjunto blaugrana, que llegaba al Roig Arena en un delicado momento, hizo mella en los 'taronja' que ahora saben que no tienen un gran margen de fallo en la visita de uno de los candidatos a estar en la 'Final a Cuatro' de Atenas y que además está en un buen momento de juego.

A falta de seis jornadas, el Valencia Basket pelea por, al menos, meterse entre los seis mejores que evitar el peaje en ocasiones caro del 'Play-in', con el que tiene una renta de dos triunfos, los mismos en los que le aventaja el equipo griego, aunque tiene un choque más antes de una doble jornada que no lo será para los de Georgios Bartzokas que ya la jugaron.

Por este motivo, ganar al conjunto de El Pireo se antoja clave para las aspiraciones más ambiciosas del equipo valenciano. De hecho, en el caso de hacerlo, le tendría ganado el 'basket average' tras su triunfo en el Pabellón de la Paz y la Amistad y le podría alcanzar, y por ende superar, en la clasificación si sacase el triunfo en su segundo partido de la semana, en Belgrado ante el Partizán.

El calendario que le resta a los de Pedro Martínez en esta Fase Regular no es, en teoría, demasiado complejo con, de momento, sólo un rival más del 'Top 10' en su camino, el Panathinaikos griego y también en el Roig Arena. Y un extra sería repetir triunfo sobre un Olympiacos que se le resistió como local en su etapa en La Fuente de San Luis donde no fue capaz de ganarle en sus siete visitas.

El equipo heleno llega con buenas sensaciones y descansado tras no tener que jugar este fin de semana en su liga. Con un balance de 8-8 como visitante en la Euroliga, es junto al Fenerbahce turco (9-6) y el Barça (9-8), el tercer mejor de la competición y sin balance negativo del 'Top 10'.

Un Olympiacos alejado ya desde hace tiempo de un baloncesto poco vistoso y que se presentará en el Roig Arena como el mejor ataque de la máxima competición continental, con más de 90 puntos por partido, y el máximo asistente, con más de 21 por encuentros, argumentos poderosos para rivalizar en espectáculo ofensivo con los locales.

Mucha parte de culpa de esa alegría en ataque la sigue teniendo el ala-pívot búlgaro Alexander Vezenkov, máximo anotador (19,9 puntos) y más valorado (23,6) de la Fase Regular, y quinto mejor reboteador (6,7), siempre con el apoyo de exteriores de nivel como Evan Fournier, más irregular este año, y Tyler Dorsey, a buen nivel, y el poderío interior de Nikola Milutinov.

Pedro Martínez espera que su equipo pueda estar a la altura del nivel físico del Olympiacos en un tramo ya cargado de la temporada, aunque está pendiente del estado físico del base Jean Montero y los aleros Kameron Taylor y Xabi López-Arostegui, ausentes este fin de semana en la nueva victoria superando el centenar de puntos en la Liga Endesa ante el Coviran Granada (107-91).

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Puerto, Pradilla y Reuvers --posible quinteto inicial-- Montero, De Larrea, Costello, Moore, Key, Sako, Taylor y López-Arostegui.

OLYMPIACOS: Walkup, Ward, Dorsey, Vezenkov y Milutinov --posible quinteto inicial-- Fournier, Morris, Joseph, Papanikolau, Peters, McKissic y Jones.

--ÁRBITROS: Nedovic, Koljensic y Konstantinovs.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Plus+.