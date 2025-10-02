Archivo - Los jugadores de Valencia Basket agradecen a la afición. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Valencia Basket quiere un estreno brillante para el Roig Arena

El animado conjunto 'taronja' presenta en la Euroliga su nuevo y moderno pabellón contra la Virtus

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este viernes a la Virtus Bolonia italiana (20.30 horas) en el nuevo Roig Arena en la segunda jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un partido que servirá para inaugurar de manera oficial la nueva casa del conjunto 'taronja', que llega cargado de ilusión y confianza tras haber ganado la Supercopa Endesa y también el debut europeo contra ASVEL Villeurbanne francés.

Si hay un equipo en forma en el baloncesto europeo, ese es Valencia Basket. Los de Pedro Martínez ya tienen un título en sus vitrinas y también ganaron un partido ajustado (77-80) este miércoles en Lyon para poner el primer triunfo en su casillero europeo. Esa victoria fue la única de los equipos españoles en la jornada inaugural, tras las derrotas de Barça, Baskonia y también del Real Madrid, que cayó precisamente frente al rival de los valencianistas.

El equipo 'taronja' ha destacado en este inicio de temporada por su poderío ofensivo, sobre todo en sus triunfos en la Supercopa Endesa ante el Unicaja (87-93) y el Real Madrid (94-98) y su capacidad para mover el balón. Prueba de esto último son las 20 asistencias por encuentro que ha promediado en sus tres primeros encuentros oficiales (20, 21 y 20).

Además, los nuevos fichajes están adaptándose a la perfección y lo volvieron a demostrar en Francia, con una actuación estelar del base californiano Omari Moore, que rozó el 'triple-doble' con 12 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes, bien apoyado por el también director de juego Darius Thompson, que anotó otros 15 tantos. Matt Costelo (13 y 10) y Nate Reuvers (13) aportaron su 'granito de arena'.

Este segundo partido de la Euroliga tiene la particularidad de que será el debut en partido oficial del nuevo pabellón 'taronja', el Roig Arena, que tiene capacidad para más de 15.000 espectadores y será el nuevo hogar del Valencia Basket, tras 38 años en la Fuente de San Luis.

El rival en esta inauguración será la Virtus del veterano entrenador montenegrino Dusko Ivanovic, que en la primera jornada fue capaz de dejar en 68 puntos al Real Madrid y que intentará repetir prestación defensiva para detener la maquinaria 'taronja', aunque tuvo algo de 'ayuda' por el desacierto exterior madridista.

En cuanto a las bajas, Valencia Basket sigue con la enfermería llena y sin un jugador clave como el base dominicano Jean Montero, además de Xabi López-Arostegui, Brancou Badio y Yankuba Sima, mientras que en la Virtus no podrá jugar el escolta Nicola Akele y la misión de los locales será la de frenar todo lo posible la anotación de Carsen Edwards. Los precedentes entre ambos equipos están igualados, con dos victorias para cada uno, todas ellas conseguidas como locales.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: De Larrea, Moore, Taylor, Reuvers y Sestina --posible quinteto inicial--; Thompson, Iroegbu, Puerto, Nogués, Pradilla, Sako y Costello.

VIRTUS BOLONIA: Pajola, Edwards, Jallow, Smailagic y Alston Jr --posible quinteto titular--; Vildoza, Niang, Hackett, Morgan, Diouf, Diarra y Taylor.

--ÁRBITROS: Pukl, Nedovic y Sukys.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Plus+.